Allan Heine flyvende fra start med nyt Aalborg-hold

HÅNDBOLD:Hvis nogen var i tvivl om niveauet hos EH Aalborgs liganedrykkere før søndagens premiere mod Gudme i 1. division, så gav Allan Heines tropper svar på tiltale med en knusende sejr på 32-18.

Det helt nysammensatte mandskab, der blot tæller to gengangere fra sidste sæson, skulle lige bruge et kvarter på at finde melodien, men så løb de også fuldstændig de fynske gæster over ende i Nørresundby Idrætscenter.

- Vi brugte lidt tid på at få løst deres 5-1-forsvar, men jeg er utrolig glad for, at vi siden fik gang i spillet og viste os som det klart bedste hold. Spillerne viste masser af nerve og energi, roser cheftræner Allan Heine.

En føring på 13-9 ved pausen blev konstant udbygget i anden halvleg, hvor især kontraløbene gjorde ondt på Gudme. Aalborgenserne nye hollandske keeper, Jesse Van de Polder, tog godt fra, og hendes udkast var uhyre præcise og gav den ene nemme scoring efter den anden.

- Vi ved godt, at hun er rigtig god på den del, og derfor har hun også licens til at forsøge sig med nogle af de mere besværlige udkast. Vi har også nogle meget hurtige fløje, som viser en høj scoringsrate i vores kontrafase, roser Allan Heine.

Blandt hurtigløberne var Rikke Hoffbeck, der blev topscorer for EH Aalborg med seks mål og fik prisen som holdets bedste.

I løbet af anden halvleg kunne Allan Heine tillade sig at skifte flittigt ud og give spilletid til alle - uden at det gik synderligt ud over niveauet.

- Jeg synes egentlig, at vi har en fin bredde i holdet med mange unge talentfulde spillere, der gerne vil fremad. Så det var fedt, at vi her i den første kamp kunne få alle i spil og egentlig bare udbyggede føringen, selvom vi skiftede meget, forklarer cheftræneren.

EH Aalborg indtager med sejren førstepladsen i 1. division, og det matcher holdets ambition om at rykke direkte tilbage til Håndboldligaen.

- Vi fik et godt rygstød ved at vinde den første kamp, men det her var ikke den sværeste opgave i denne sæson. Vi kommer til at møde nogle rigtig gode hold, og især Ringkøbing ser skarpe ude, lyder det fra Allan Heine.