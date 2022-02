Allan Heine om EH Aalborg-afsked: - Det er ikke definitivt

Allan Heine og EH Aalborg har fået en mulighed for at spille sig op i kvindernes bedste håndboldliga, og måske åbner det også på ny en mulighed for træneren at blive i klubben.

- Nu har jeg været i gamet i så mange år, at man skal passe på med at udelukke ting. Jeg vil ikke sige, at der er noget, der er definitivt, men som udgangspunkt stopper jeg i Aalborg efter sæsonen, svarer Allan Heine på spørgsmål om, hvorvidt en eventuel oprykning kunne ændre på hans situation i klubben.

Tidligere har Allan Heine forklaret, at setup og økonomi var blandt de grunde, at de to parter ikke kunne finde hinanden i forbindelse med en forlængelse. En oprykning er måske løsningen på netop de to udfordringer.

EH Aalborg spillede søndag ude mod Rødovre HK i en kamp, de dominerede og vandt uden problemer med 33-23. Allan Heine kaldte kampen en finale for dem, ligesom resten af holdets kampe er i forhold til en eventuel oprykning.

- Vi tager en kamp ad gangen, for vi er afhængige af andre resultater, så vi forsøger at gøre vores eget og har aftalt, at de kampe, vi har tilbage, er små finaler, og nu har vi vundet de to første af dem.

- Vi satte os på kampen fra start af, ligesom vi gjorde i midtugen, og kontrollerede den egentlig fra 10. minut, så det var tilfredsstillende, at vi kørte en relativt sikker sejr hjem, lyder det fra Allan Heine.

Kampfakta Rødovre HK - EH Aalborg 23-33 (13-17) Topscorer, EH Aalborg: Rikke Hoffbeck Petersen 7. Tilskuere: 75 VIS MERE

EH Aalborg havde to af de tre spillere med til kampen, de har hentet fra konkursramte Vendsyssel Håndbold. Det drejede sig om Sofie Lassen og målvogteren Johanne Graugaard, som ifølge træneren gjorde det rigtig fint.

EH Aalborg ligger på fjerdepladsen i 1. division to point efter Bjerringbro på tredjepladsen, der giver adgang til kvalkampe til Bambusa Kvindeligaen.