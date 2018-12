Allan K. Jepsen forlader Vendsyssel FF og bliver assistent i AaB

FODBOLD: Allan K. Jepsen og Lasse Stensgaard træder fra årsskiftet ind som assistenttrænere på AaB’s Superligahold.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse samme dag, som Allan K. Jepsen er blevet løst fra sin kontrakt i Vendsyssel FF

41-årige Allan K. Jepsen træder ind i trænerstaben som permanent assistenttræner. Den tidligere AaB-spiller opnåede 199 kampe for klubben fra 2000 til 2006, hvor han blev solgt til norske Vålerenga.

Han lagde støvlerne på hylden i 2011, og to år senere begyndte han som ungdomstræner i AGF og blev senere tilknyttet Superligatruppen i samme klub. Han har senest været A+ træner i AGF og afslutter ligesom Lasse Stensgaard sin P-licens til sommer.

- Det har været vigtigt for os at få en træner, som har erfaring fra en Superligaklub og har en god forståelse for spillernes hverdag. Begge kompetencer besidder Allan blandt andet. Derudover er han en yderst professionel, ambitiøs og hårdtarbejdende træner. Han er en person, vi glæder os til at få tilbage til AaB, siger Allan Gaarde.

- Jeg glæder mig helt vildt til at vende tilbage til AaB, hvor jeg som spiller havde mange gode år. Jeg har haft nogle gode samtaler med Jacob og Allan, og jeg ved at der er gode folk i og omkring klubben, siger Allan K. Jepsen.

Lasse Stensgaards forfremmes samtidig fra U/19-ligatræner til assistent for Superligaholdet.

- Det har været vigtigt for os, at vi hurtigt kunne få skabt det bedst mulige hold omkring cheftræner Jacob Friis, så han har de rette muligheder for at lykkes og skabe succes til klubben. Det er jeg sikker på, at vi har fået nu med tilføjelsen af Lasse Stensgaard og Allan K. Jepsen, som begge er trænere, Jacob har været med til at pege på, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

- Lasse og Allan bliver en del af en meget kompetent trænerstab med cheftræner Jacob Friis, målmandstræner Poul Buus, fysisk træner Ashley Tootle og udviklingschef Poul Erik Andreasen, som alle står klar til at påbegynde træningen 7. januar, siger Allan Gaarde.

35-årige Lasse Stensgaard, der afslutter sin P-licens til sommer, har siden oktober 2016 været U/19-ligatræner i AaB. I de seneste tre kampe har han fungeret som assistenttræner for Jacob Friis, og den rolle udfylder han resten af denne sæson.