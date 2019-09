Live: AaB møder amputeret FC København-mandskab

FODBOLD: Når AaB går på banen på FC København, så bliver det med de samme, som slog AC Horsens med 5-0 for en uge siden.

Jores Okore og Kasper Pedersen indtager således midterforsvaret, og Rasmus Thelander er dermed fortsat på bænken.

På toppen er Mikkel Kaufmann, mens Tom van Weert kan blive en potentiel indskifter.

AaB's opstilling er således:

Således ser startopstillingen ud for AaB, der tager imod FC København kl. 16.00.

Det betyder at Patrick Kristensen i dag spiller sin kamp nr. 350 for Hele Nordjyllands Hold. #AaBFCK #sldk #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/fIdZ16Dq0j