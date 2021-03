Alle gode gange tre for Frederikshavns Nikolaj Krag

ISHOCKEY:Forwarden Nikolaj Krag Christensen har leveret solidt, siden han for to sæsoner siden skiftede fra Rungsted Seier Capital til Frederikshavn White Hawks. Nu er parterne blevet enige om at forlænge samarbejdet med en tredje sæson.

22-årige Nikolaj Krag har produceret henholdsvis 27 og 29 point i sine to første sæsoner for Frederikshavn.

- Vi har i de første to sæsoner set en sulten spiller, der er villig til at lære hver eneste dag til træning. Han har hjertet med, i det han laver, og han er en profil i klubben, der også er vellidt blandt alle i og omkring holdet, lyder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Spilleren selv havde ikke svært ved at sige ja til at blive i det nordjyske.

- Vi har en god stamme af danske spillere, som kan bygge videre på det, vi har leveret i år, og nu bliver vi alle et år ældre, hvilket heller ikke gør det dårligere. Jeg vil gerne bygge mere på mit eget spil, hvor jeg har haft en stor rolle. Men det er noget man skal gøre sig fortjent til, så jeg vil arbejde hårdt for at få samme rolle i næste sæson, siger Nikolaj Krag i pressemeddelelsen.