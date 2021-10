Alle i Aalborg Freja vil spille historisk pokalkamp mod Brøndby: - Jeg har ikke fået et eneste afbud

FODBOLD:Skulle Aalborg Freja-træner Mark Hellerup Knudsen være i tvivl om, at det er en historisk begivenhed, der venter, når de danske mestre fra Brøndby torsdag aften kommer på besøg i Sydbank Pokalens ottendedelsfinale, har han bare skullet tage et kig på træningsfremmødet i ugerne op til.

For der har nemlig været trængsel på træningsbanen hos serie 1-klubben.

- Jeg har ikke fået et eneste afbud. Der er blevet kørt på af alle mand, og man kan da godt mærke, at det er en speciel kamp, der venter. Alle ved også godt, at alle vil spille den kamp, så jeg har ikke haft et eneste af de trælse afbud, som man ellers godt kan slås med som træner for et serie 1-hold, siger Mark Hellerup Knudsen.

Den fuldsatte Aalborg Freja-trup har kæmpet for en plads i startopstillingen på Aalborg Portland Park, hvor der ventes over 3000 tilskuere.

- Spillerne kommer nok aldrig til at mærke så meget kærlighed fra lægterne, som de kommer til at gøre i morgen, og jeg tror egentlig ikke, at de kommer til at være specielt nervøse. Vi synes bare, at det er vildt, at så mange gider at komme på stadion for at se os. Det skal nok hjælpe os til at finde de sidste procenter, siger Aalborg Freja-træneren.

Han bekymrer sig ikke om, at hans hold meget vel kan løbe ind i en resultatmæssig øretæve mod de danske mestre.

- Det er jo ikke et spørgsmål, om det kommer til at gå galt, for det gør det, men jeg har været mere nervøs, når vi har skullet spille en afgørende kamp i den række, vi spiller i, for den her kamp er jo lidt gratis. Uanset hvad der sker, vil folk sige, at vi har gjort det godt, siger Mark Hellerup Knudsen.

Aalborg Freja-træner Mark Hellerup Knudsen har opstillet et specifikt succeskriterie for opgøret mod Brøndby. Arkivfoto: Henrik Bo

For en sjælden gangs skyld er det derfor også andet end sejren, der tæller.

- Vi har talt om, at vi skal dele kampen op i seks kvarter. Vi vil ikke tabe nogen af dem med mere end 0-1, og det giver jo så en samlet score på 0-6, og det synes jeg er ret ambitiøst.

- Samtidig vil vi også forsøge at få scoret et mål for alle de fans, der har købt billet til kampen. Derfor vil man kunne se, at vi er bagud 0-5 og så alligevel vil satse så meget på at score, at det kunne ligne, at vi jagtede en udligning. Det ser man nok ikke hver dag, men vi vil så gerne lave det mål, siger Aalborg Freja-træneren.

Hans hold kommer dog ikke ind til opgøret mod Brøndby med en stime af fremragende resultater i ryggen. Siden sejren over Lyseng i seneste pokalrunde har Aalborg Freja blot hentet én sejr i fem kampe i serie 1. De to seneste kampe er blevet tabt, og det betyder, at chancen for oprykning er væk.

- Jeg synes, at det er for nem en forklaring at sige, at det er, fordi vi bare har tænkt på kampen mod Brøndby. Der er nok mere end en grund til, at det ikke er gået så godt, men mens jeg ikke har kunnet mærke på mine spillere, at fokus har været et andet sted, er det tydeligt at mærke på de hold, vi har mødt, at de ser anderledes på os.

- De har været opmærksomme på, at de skulle møde dem, der har slået et 3. divisionshold ud og nu skal møde Brøndby. Det er mere modstanderne end os, der har ændret sig, mener Mark Hellerup Knudsen.

Der er kampstart på Aalborg Portland Park klokken 18.