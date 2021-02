Alle i Aalborg vil have en bid af Mikkel Hansen

To millioner danskere så med, da Mikkel Hansen for et par uger siden skød Danmark til VM-guldet i håndbold, og mange af de samme nysgerrige øjne vil fra sommeren 2022 blive rettet mod Nordjylland.

Torsdagens nyhed om, at Aalborg Håndbold har skrevet en treårig aftale med den danske håndboldstjerne, har med rette skabt voldsomme dønninger i Limfjorden, for det er intet mindre end det største danske sportsnavn lige nu, der snart slår sig ned i en by, der i forvejen har manifesteret sig som Danmarks sportsmekka nummer ét.

Det er voldsomt forfriskende, at opleve en nordjysk eliteklub, der ikke bare tør drømme stort, men også kan sætte så voldsom en handling bag ordene. Sandheden er dog også, at Aalborg Håndbold er den nordjyske klub, der har den økonomisk korteste vej til verdensstjernerne.

Blandt de store sportsgrene er håndbolden klart den, hvor lønningerne på internationalt niveau ligger tættest på den danske ligas, og et lignende statement ville ingen af de nordjyske fodbold- eller ishockeyklubber kunne komme i nærheden af at lave. Det ville ikke blot kræve fem millioner ekstra til lønbudgettet, som med Mikkel Hansen, men snarere 50 eller 100 millioner.

Med i Aalborg Håndbolds økonomiske regnestykke er også, at Mikkel Hansen efter 10 år i udlandet kan komme hjem på den lukrative forskerordning, som sikrer ham en meget lav trækprocent. Det betyder, at klubben ikke skal spytte helt så meget i lønningsposen for at matche hans nuværende løn i franske Paris SG.

Samtidig kan klubben med rette forvente, at Mikkel Hansen bliver en sand sponsor- og tilskuermagnet, og at man derfor kan øge indtægterne på de konti med adskillige millioner. Aalborg Håndbold behøver ikke længere være rundhåndede med sponsorbilletterne til kampene, men kan formentlig med den største lethed sælge alle 5000 sæder i Jutlander Bank Arena som sæsonkort. Og hvilken stor nordjysk eller for den sags skyld dansk virksomhed vil ikke gerne associeres med Mikkel Hansen?

Naturligvis er der tale om et vist økonomisk sats fra Aalborg Håndbolds side, men da man har milliardæren Eigild B. Christensen som bestyrelsesformand, har man et solidt sikkerhedsnet. Han vil ganske enkelt ikke tillade, at klubben knækker halsen på de store ambitioner.

At Aalborg Håndbold går efter at vinde Champions League lyder ambitiøst, og det bliver en meget svær opgave at realisere. Én spiller gør det ikke alene, men aalborgenserne har i forvejen et hold, der hører til blandt de 12 bedste klubber i Europa, så hvis rygterne om yderligere tilgang af skandinaviske landsholdsprofiler taler sandt, begynder der at være bund i drømmene.

Der er ingen tvivl om, at AaB fremover skal til at stå endnu tidligere op - for at holde førerpositionen i det nordjyske sportsmarked. De bliver alvorligt udfordret af den håndboldklub, AaB for 10 år siden betragtede som et uønsket stedbarn og derfor lossede ud af selskabsdøren.