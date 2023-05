Alle mand til Lyngby: AaB-spillere betaler til fanbusser

AALBORG:- Vi forventer, der kommer tryk på.

Ordene kommer fra Kristian Lyng Thingbak, der er bestyrelsesmedlem i AaB Support Club.

Han og en masse andre AaB-fans har afsat mandag til en heldagsudflugt til Lyngby, hvor der venter en nervepirrende kamp for AaB i bestræbelserne på at blive i Superligaen.

Den potentielt skæbnesvangre kamp har allerede nu tiltrukket sig stor opmærksomhed fra AaB-fans, og de fans, der tager turen fra Aalborg, har fået en økonomisk håndsrækning fra AaB's spillertrup.

AaB-spillerne har nemlig doneret en pose penge til udebaneturen, så 200 AaB-fans kan komme 100 kroner billigere afsted. Det vil sige, at de 200 først tilmeldte AaB-fans kan slippe med 125 kroner for turen til det nordlige København og hjem igen. Det er 100 kroner under den først udbudte pris.

- Det er en dejlig konkret måde, at spillerne viser, at de sætter pris på vores opbakning, og det giver en fællesskabsfølelse spillere og fans imellem i den nuværende situation. Det er vi meget glade for, siger Kristian Lyng Thingbak.

I det hele taget har han og flere andre AaB-fans bemærket, at situationens alvor også skinner igennem hos flere af spillerne, og det vækker også stærke følelser hos bestyrelsesmedlemmet i ASC.

- Lucas Andersen er et godt eksempel. Vi kan jo se, hvad det her betyder for ham og flere af de andre spillere. Det bliver bemærket på tribunen, for i den nuværende situation er vi mange, der er påvirket af AaB's situation. Det giver mig kuldegysninger bare at tale om det lige nu, siger Kristian Lyng Thingbak.

Det er ikke første gang i dette forår, at AaB-spillerne graver i egen lomme for at være med til at få fans på lægterne til en udebanekamp.

- Vi modtog også en donation til udekampen mod AC Horsens, og her oplevede vi også en enorm opbakning. Vi kan se, at det har en kæmpe betydning, når spillerne på den måde også påskønner vores opbakning. De kan jo godt komme ned og takke efter en kamp, men det her er alligevel noget andet, siger Kristian Lyng Thingbak.

Nordjyske har været i kontakt med Lyngby og sammenholdt med AaB Support Clubs oplysninger og erfaringer, forventer man over 1000 AaB-fans på plads til mandagens kamp i Lyngby.

- Det eneste problem er bare, at det virker som om, der er en evighed til mandag klokken 14, siger Kristian Lyng Thingbak. Hvis du vil vide mere om udebaneturen, så kan du gå ind på Aalborg Support Clubs hjemmeside og læse nærmere.