Alt klapper for ny Aalborg-fløj

AALBORG:Der var generelt glade miner efter Aalborg Håndbold havde sikret sig en 31-24-sejr over Elverum i Champions League. Dermed er nordjyderne videre til 1/8-finalen i verdens stærkeste turnering.

De næsten 5000 tilskuere havde fået god vinterferieunderholdning for billetpengene, hvilket skabte store smil. Det skabte også et smil på Andreas Vævers læber, da han efter kampen fik lov til at fortælle om de mange indtryk fra den første hektiske tid som Aalborg Håndbold-spiller. Han blev hentet ind som nødløsning, da Buster Juul blev meldt ude med en længerevarende skade i januar.

Fløj-vikaren kunne notere sig, for et par scoringer og ikke mindst et bud på ny straffekastskytte i Aalborg Håndbold.

- Det er fedt, men det er også surrealistisk. Det er sjovt at være med til at hive en sejr hjem i dag foran sådan en kulisse, siger Andreas Væver, der skal fordøje mange indtryk i disse uger.

- Det er lidt svært at beskrive. Det er stort, og der er mange indtryk, der skal fordøjes. Jeg prøver at følge med. Jeg tager det lidt i etaper, for ellers bliver det for overvældende, siger Andreas Væver.

Han er så at sige gået fra nul til 100 for Andreas Væver, der har været langtidsskadet. Senest spillede han for Kolding i sidste sæson.

- Jeg vil godt sige, at det er gået voldsomt hurtigt. Jeg har ikke spillet håndbold i 12 måneder, inden der opstod den her mulighed i januar. Så opstod den her mulighed, så jeg tænkte bare: Hvorfor ikke? Lad os give det et skud, siger Andreas Væver.

Det er ikke blevet til så meget spilletid, men mod Elverum var der mange minutter til fløjspilleren i Sebastian Bartholds fravær.

- Jeg vidste godt, at Sebastian kæmpede lidt med en skavank, så jeg var klar over, der kunne være lidt mere spilletid til mig i dag.

Andreas Væver flintrede op og ned langs sidelinjen, men efter 25 minutters spil, måtte lungerne have en pause.

- Når du ikke har spillet længe, så går du ikke bare lige ind og spiller på det her niveau og følger med. Lungerne kan mærke det. Det er en doseringsøvelse, men den har ikke været nødvendig før i dag, siger Andreas Væver.

I håndboldforstand er han rutineret, men sommerfuglene var der stadig til onsdagens Champions League-kamp.

- Jeg er både spændt og nervøs, og jeg har ikke spillet meget længe. Jeg er bare skideglad for, at tingene går godt. Når det går godt for holdet, så er det ligegyldigt, hvordan det går mig, men det er da et plus, når jeg selv gør det godt, siger Andreas Væver.

Han er hentet ind på en kort kontrakt, men han har tænkt sig at få mest muligt ud af sin tid som Aalborg Håndbold-spiller.

- Jeg er her for at hjælpe Aalborg til at vinde nogle håndboldkampe, og så håber jeg bare på at få nogle gode oplevelser med. Det er i hvert fald planen, siger Andreas Væver, der ikke klager over indledningen på det uventede eventyr.

- Det er gået godt. Det er simpelthen bare en dejlig klub med nogle gode værdier, som jeg kan spejle mig selv meget i. Der er bare styr på tingene, og jeg er blevet taget rigtig godt i mod. Jeg kan kun melde alt godt her fra, siger Andreas Væver.