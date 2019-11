Alt spiller for Jammerbugt FC - undtagen det vigtigste

FODBOLD:Jammerbugt FC er blevet ekspert i at spille uafgjort i denne sæson. Lørdag hentede det nordjyske 2. divisionshold 2-2 i Næsby, og det var remis nummer otte i hidtil femte kampe.

- Ja, vi deler for tit. Men jeg synes, der er grund til at være tilfreds med rigtig meget. Vores problem i denne sæson har været, at vi er for dårlige til at omsætte chancerne, siger træner Bo Zinck.

Billedet var det samme i lørdagens kamp i Næsby. Jammerbugt FC dominerede og skabte masser af chancer. Men holdet kom alligevel bagud med 0-2, inden det lykkedes at få sat slutprodukt på det flotte angrebsspil.

Begge Jammerbugt-mål blev sat ind af Morten Thomsen.

- På bundlinjen står, at vi igen spillede en rigtig, rigtig flot kamp. Alt lykkedes for os - undtagen det der med at få smækket bolden ind over mållinjen, siger Bo Zinck.