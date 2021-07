Alvorlig skade tvinger VEB-stjernespiller til lang pause

BADMINTON:OL-debutanten Beiwen Zhang, der spiller for Vendsyssel Elite Badminton, tvinges til mindst otte måneders pause, efter at hun i nat sprang sin akillessene i ottendedelsfinalerne ved OL i Tokyo, skriver VEB i en pressemeddelelse.

Den 31-årige Beiwen Zhang deltog i sit første OL nogensinde, og hun havde endda vundet første sæt over den stærke kineser Bing Jiao He med 21/14. Skaden opstod i andet sæt ved stillingen 7/8.

Beiwen Zhang sluttede dermed OL i Tokyo i en kørestol. Hun blev kortvarigt behandlet på banen, men det stod hurtigt klart for lægen, at amerikaneren var færdig. Tilbage i den olympiske by blev hun undersøgt af de amerikanske læger.

- Der bliver ingen turneringer de næste otte måneder, oplyser Beiwen Zhang til VEB.

For VEB er skaden en stor streg i regningen. Beiwen Zhang var klar til comeback i VEB efter to år fravær, hvor hun netop har brugt alle kræfter på at kvalificere sig til OL.

Med Beiwen Zhang og Kirsty Gilmour i de to damesingler havde VEB to spillere, som i de fleste kampe ville sikre VEB to sejre, men nu må VEB altså undvære amerikaneren.