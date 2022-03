Alvorlig sygdom i familien - cheftræner stopper i Frederikshavn

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks cheftræner, Jari Pasanen, stopper i den nordjyske ishockeyklub med øjeblikkelig virkning grundet alvorlig sygdom i nærmeste familie, skriver Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.

- Vi må med beklagelse informere om, at Jari Pasanen efter fire gode år stopper i Frederikshavn White Hawks.

- Da Jari snarest muligt er nødsaget til at rejse hjem til Finland grundet alvorlig sygdom i nærmeste familie, er vi i fællesskab blevet enige om at stoppe samarbejdet nu, så vi kan få et nyt trænerteam på plads straks, lyder det fra klubben i meddelelsen.

White Hawks har allerede fundet klubbens nye cheftræner. Det bliver Kasper Degn, som lørdag overtager roret i klubben.

- Efter hurtig og konstruktiv dialog, tiltræder 40-årige Kasper Degn allerede i morgen (lørdag, red.), og skal i parløb med Henrik Christiansen sikre White Hawks succes resten af sæsonen, skriver klubben.

Kasper Degn har spillet fire sæsoner i det nordjyske. Fra 2010-2014 spillede han først i AaB Ishockey, og derefter fulgte han med, da klubben blev til Aalborg Pirates.

Assistenttræner Henrik Christiansen har ansvaret alene i boksen i fredagens udekamp i Herlev.