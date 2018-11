Live: Følg slaget mellem Hobro og Randers

Den norske forsvarsspiller Yaw-Ihle Amankwah er tilbage i startopstillingen for Hobro IK, der lørdag genoptager turneringen efter landsholdspausen med et opgør mod rivalerne fra Randers FC.

Nordmanden har været ude i længere tid med en skadespause, men er så småt blevet så klar, at han igen kan holde til 90 minutter.

Hans indtog i opstillingen betyder, at Frans Dhia Putros glider ud på bænken, men ellers har Allan Kuhn valgt at fastholde det mandskab, der gik til landsholdspause med en sejr på 1-0 over Vendsyssel FF.

Hobro stiller således op: Jesper Rask - Jesper Bøge, Yaw-Ihle Amankwah, Rasmus Minor, Mathias Haarup - Martin Mikkelsen, Vito Hammershøj-Mistrati, Jonas Brix-Damborg, Mikkel M. Pedersen, Emmanuel Sabbi - Julian Kristoffersen

Gæsterne fra Randers stiller med dette hold: Patrik Carlgren - Johnny Thomsen, Kasper Enghardt, Jonas Bager, Erik Marxen - Mikkel Kallesøe, Nicolai Poulsen, André Rømer, Saba Lobjanidze - Benjamin Stokke. Marvin Egho

Når kampen begynder, kan du følge den i livebloggen herunder.