Ambivalent træner efter syvmålsføring blev smidt

Det var fra himmel til helvede og så måske tilbage til jordoverfladen igen for Niels Agesen og hans gæve Mors-Thy Håndbold-spillere.

Efter at have formøblet en syvmålsføring fik det et point i sidste sekund, og det var trods alt noget at tage med hjem fra Kolding.

- Hvis du havde spurgt mig lige efter kampen, så havde jeg nok været mest glad for, at vi trods alt fik et point. Det er jeg sådan set stadigvæk, men det har da ramt mig nu her, at vi ikke vandt kampen, for det havde vi alle muligheder for, siger Niels Agesen.

Fra at være oppe 21-14 tabte Mors-Thy en efterfølgende periode 10-2, inden man fik kæmpet sig til et point.

- Vi var lidt ramt af, at Henrik Toft måtte udgå. Frederik Tilsted og Lasse Pedersen var begge ude med sygdom, så vi havde ikke helt så meget at skyde med, som vi gerne ville, siger Niels Agesen, der trods alt kan rose unge Malthe Bull for at spille en flot kamp i Lasse Pedersens fravær.

- Han scorede fire flotte mål fra højrefløjen, så han skal fremhæves, siger Niels Agesen.

Trods skuffelsen over den midlertidige nedsmeltning i anden halvleg, så kan Niels Agesen sagtens finde positive ting at tage med videre til torsdagens kamp mod Aalborg Håndbold.

- Vi skal kigge på os selv frem mod den kamp. Det kommer ikke til at handle så meget om Aalborg for vores vedkommende. Jeg er også rigtig glad for, at vi trods alt kom på tavlen. Vi ved, at det er fint, hvis vi kan hive et point hist og pist på udebane mod vores direkte konkurrenter om at komme med i slutspillet, siger Niels Agesen.