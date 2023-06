Amerikaner forlænger med Thisted

THISTED:Jean Julien Foe Nuphaus spiller også for Thisted FC i den kommende sæson.

Amerikaneren har forlænget sin kontrakt med 2. divisionsklubben frem til sommeren 2024, fortæller thyboerne i en pressemeddelelse.

- JJ passer godt ind i vores trup. Han er en super vellidt person og en ydmyg amerikaner og er glad for at være i klubben. Han arbejder hårdt til træning, og der er ikke pis med ham, selvom han ikke har spillet så meget for os.





- Han har lært fra sig og suget til sig, og han har spillet en del på det sidste, og den chance har han grebet flot, og jeg synes, det er fortjent, at han skal blive i klubben. Jeg håber på, at han har fået smag for mere og vil gribe muligheden, og han skal bygge på. Han er god til at gøre de andre gode, siger Thisted FC's cheftræner, Daniel Kristensen.

Jean Julie Foe Nuphaus er noteret for otte førsteholdskampe for Thisted FC, siden han kom til klubben sidste sommer.