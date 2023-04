Amerikaner i storform forstærker VEB i guldjagt

BRØNDBY:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) har fået bedst mulige betingelser for at forsvare det danske mesterskab, når der i weekenden spilles Finalfour i Brøndby Hallen.

For første gang i sæsonen stiller vendelboerne i stærkeste opstilling, og det betyder blandt andet, at Beiwen Zhang er med. Amerikaneren med de kinesiske rødder har kæmpet med flere alvorlige skader i de sidste to år, men i de seneste uger har hun været godt spillende og er derfor avanceret til 16. pladsen på verdensranglisten.

- Det er vi selvfølgelig glade for, men ikke nok med det. Flere af vores spillere kommer til Brøndby Hallen i topform. De har leveret flotte internationale resultater de seneste uger, så vores optimisme er stor, siger VEB’s cheftræner, Allan Kolbro Nielsen i en pressemeddelelse fra klubben.

Også Magnus Johannesen, Robin Tabeling og Mathias Christiansen kommer til Brøndby med friske succeser i bagagen.

- Vores spillere er et godt sted, og de glæder sig helt vildt meget til de spændende kampe i Brøndby Hallen. Sidste år var vi DM-favoritter og indfriede forventningerne. Det forholder sig anderledes i år. Det er helt åbent. Alle fire hold har klassen til at vinde DM-guldet, og vi har slået hinanden på kryds og tværs, bemærker Allan Kolbro Nielsen.

Vendsyssel Elite Badminton blev nummer to i grundspillet og møder i lørdagens semifinale Skovshoved.

- De har et klassehold, men det har vi også. Vi er dog bevidste om, at vi tilskuermæssigt kommer på udebane. Vi har ganske vist 100 fans med til København, men der kommer sikkert det tredobbelte fra Skovshoved, siger Allan Kolbro Nielsen.

Den anden semifinale står mellem Højbjerg og Team Skælskør-Slagelse. Semifinalerne sættes i gang lørdag klokken 14.