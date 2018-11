Amerikaner må gå planken ud hos Pirates

ISHOCKEY: Forventningerne var skyhøje, da Aalborg Pirates i sommer skrev kontrakt med amerikaneren Jack Walker. Den 22-årige forward havde gode papirer og anprisninger med sig fra de nordamerikanske talentrækker, men dem har han ikke evnet at leve op til.

I 17 kampe lavede Jack Walker blot to point - én scoring og én assist - for Pirates. Nu er han fortid hos det aalborgensiske mesterhold.

– Samarbejdet med Jack blev aldrig det som begge parter håbede på. Ingen tvivl om, at vi alle havde store forventninger til Jack, inklusiv ham selv. Det er altid træls at sige farvel til en spiller, men i dette tilfælde er alle parter enige om, at det vil være bedst Jacks karriere, at komme videre, siger sportschef Ronny Larsen i en pressemeddelelse.