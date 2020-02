Amerikaner scorede sit første mål, da Vendsyssel slog tyskere

FODBOLD:For to uger siden skiftede Bradford Jamieson IV Los Angeles og LA Galaxy ud med Vendsyssel FF, og lørdag scorede amerikaneren så sit første mål i Vendsyssel-trøjen.

Målet faldt, da vendelboerne lørdag vandt 2-1 over SC Weiche Flensburg fra den fjerdebedste række i Tyskland i en testkamp i Bramdrupdam.

- Jeg er rigtig glad for, at Bradford fik scoret. Træningsmæssigt er han bagefter de andre i øjeblikket, og derfor har vi taget nogle hensyn til ham, og derfor fik han også kun lov til at spille en halvleg i dag, men han spillede en rigtig fin halvleg, hvor han faldt godt ind i vores spil, siger Vendsyssel-træner Johnny Mølby.

SC Weiche Flensburg - Vendsyssel FF 1-2 (0-2) Mål: 0-1 1Christoffer Boateng (14. minut), 0-2 Bradford Jamieson IV (35. minut), 1-2 Ukendt (50. minut) Vendsyssel FF's opstilling (4-4-2): Nicolai Flø – Tobias Damsgaard (Jeppe Svenningsen, 59. minut), Lasse Steffensen (Daniel Christensen), Søren Henriksen, Jakob Blåbjerg – Tiémoko Konaté (Emmanuel Ogude, 46. minut), Mikkel Basse (Jelle van der Heyden, 59. minut), Morten Knudsen, Dusan Jajic - Christoffer Boateng (Mads B. Mikkelsen, 67. minut), Bradford Jamieson IV (Wessam Abou Ali, 46. minut) VIS MERE

Inden Bradford Jamiesons mål havde Christoffer Boateng allerede bragt Vendsyssel foran, og det var fuldt fortjent, at stillingen efter første halvleg var 2-0 i nordjysk favør.

- Vi spillede en rigtig fin første halvleg, hvor vi var aggressive og fremstod som en samlet enhed. Vi scorede to mål og var generelt farlige i den offensive del af spillet, og det glædede mig, siger Johnny Mølby.

Med målene fra Christoffer Boateng og Bradford Jamieson IV kunne Vendsyssel-træneren også glæde sig over, at der kom mål fra angriberne. I efteråret scorede vendelboerne blot 16 mål i 18 kampe i Nordicbet Ligaen, men især Boateng har fået en god start på det nye år med nu tre mål i fem testkampe.

- Boateng var meget ude i efteråret, og derfor har vi også skånet ham lidt i opstarten, men han er begyndt at score godt med mål, og det er godt for hele holdet, siger Johnny Mølby.

Anden halvleg blev dog knapt så god for Vendsyssel FF, og derfor fik tyskerne også reduceret til kampens slutresultat.

- Det blev mere rodet. Der kom en masse udskiftninger og nogle chancer til både dem og os, men vi var ikke nær så gode i anden halvleg, som vi havde været i første halvleg, siger Johnny Mølby.

Han måtte i lørdagens kamp igen se bort fra den skadede trio Andreas Kaltoft, Jakob Hjorth og Ali Messaoud, mens Morten Knudsen til gengæld var blevet spilleklar, selv om han i tirsdags måtte udgå af testkampen mod AaB.

- Det går også fremad for de tre andre, så det begynder for alvor at lysne på skadesfronten, siger Johnny Mølby.

Vendsyssel FF har nu en enkelt testkamp tilbage inden forårspremieren mod FC Roskilde 1. marts. Den spilles søndag 23. februar i Vrå mod Brabrand fra 2. division.