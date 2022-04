Amerikaner stemplede ind hos betrængte AaB

FODBOLD:Fodboldkvinderne fra AaB sluttede sidst i grundspillet i Gjensidige Kvindeligaen og skal derfor gennem kvalifikationsrækken i forsøget på at forny billetten til landets bedste række.

Her indledte aalborgenserne for en uge siden med et knebent 0-1-nederlag på hjemmebane til AGF, men lørdag stemplede holdet omsider ind på lystavlen.

Den nyankomne amerikaner Hannah Adler, der i vinter skiftede HB Køge ud med en ny tilværelse i Aalborg, blev den store helt i en 2-1-sejr på udebane over OdenseQ.

Den 24-årige angriber scorede i det 7. og 58. minut og bragte dermed AaB foran 2-0, inden fynboerne 20 minutter før tid fik reduceret ved Isabella Jeppesen. Tættere på kom de dog ikke.

Sejren var AaB-kvindernes første i hele sæsonen, da udbyttet i grundspillet blot var to point for to uafgjorte opgør.

Lørdagens tre point sender AaB frem på fjerdepladsen i Kvalifikationsspillet, og de har blot ét point op til AGF, der indtager den ene af de to pladser, der udløser en fornyelse af billetten til Gjensidige Kvindeligaen. Der resterer endnu otte spillerunder.