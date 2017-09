Amerikaner tager titlen ved kvindernes US Open

NEW YORK: Den 24-årige amerikaner Sloane Stephens tog lørdag aften titlen i damesingle ved grand slam-turneringen US Open.

I finalen vandt hun overbevisende over sin 22-årige landsmand Madison Keys.

Dermed sejrede Stephens, der er nummer 83 i verden, i sin første grand slam-finale i karrieren. Og sejren var en imponerende en af slagsen.

6-3, 6-0 lød de overbevisende sejrscifre i den rent amerikanske finale.

US Open har været domineret af amerikanere på kvindesiden, og begge semifinaler var således rene amerikanske opgør.

Her spillede Madison Keys sig i finalen med en sejr over amerikanske Coco Vandeweghe, mens Sloane Stephens slog landskvinden Venus Williams.

Finalens første sæt var indledningsvist tæt, hvor begge spillere holdt deres server indtil stillingen 2-2. Stephens virkede dog til at være en smule ovenpå, mens Keys slog adskillige nervøse slag.

Derfor formåede Stephens også at bryde Keys til stillingen 3-2.

Det lod til for alvor at slå Keys ud af kurs, og det lykkedes for Stephens at hente kampens andet brud, da hun sikrede sig første sæt med cifrene 6-3.

Stephens fortsatte det stort set fejlfri spil i andet sæt, hvor hun brød Keys med det samme og hurtigt servede en 3-0-føring hjem.

Sådan fortsatte det resten af sættet, og den useedede amerikaner kunne dermed i sikker stil sikre sig karrierens første grand slam-titel.

For Madison Keys, der ligger nummer 16 på verdensranglisten, blev karrierens første grand slam-finale derimod en stor skuffelse.

Amerikaneren virkede på intet tidspunkt til at kunne finde sit gode spil frem, og hun var reelt set aldrig tæt på at true Sloane Stephens.

Søndag aften spiller herrerne finale ved US Open. Her står opgøret mellem spanske Rafael Nadal og sydafrikanske Kevin Anderson.

/ritzau/