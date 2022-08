Amerikaner prøvede lykken i Europa og får kontrakt i Thisted

FODBOLD:Thisted FC har skrevet en kontrakt på ét år med midtbanespilleren Jared Gilbey. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den 24-årige amerikaner har senest været på kontrakt hos New Amsterdam FC, der spiller i den amerikanske NISA-liga, som ligger flere niveauer under MSL. Inden da spillede han universitetsfodbold på Stanford University.

Den nordjyske 2. divisionsklub fik øje på Gilbey, da han gennem sommeren spillede træningskampe i Danmark med FC Bridgestar, der er et hold bestående af spillere uden kontrakt.

- Jared var efterfølgende en del af træningen, hvor han gjorde et så godt indtryk, at vi nu er blevet enige om en kontrakt. Jared kan dække flere positioner, og vi glæder os til at se meget mere til ham, siger sportschef Peter Bechmann.

Jared Gilbey er en af flere amerikanere, som har haft hjemmebane på Lerpytter på det seneste. Eksempelvis er Antonio Bustamante en del af den nuværende trup, mens Seyi Adekoya og Chase Boone har været forbi Thisted gennem de seneste sæsoner.