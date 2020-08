Amerikansk forstærkning til Fortuna Hjørring

FODBOLD:Fortuna Hjørring har lørdag forstærket holdet frem mod den kommende sæson, hvor vendelboerne skal forsøge at forsvare det danske mesterskab i kvindefodbold.

I USA har Fortuna Hjørring hentet den 21-årige midtbanespiller Brenna Rae Ochoa, der på sit cv har OL Reign i den bedste amerikanske række samt Nebraska University.

- Brenna er en spændende midtbanespiller med en god pasningsfod og et stærkt spark. Samtidig kan hun - uden bolden - dække et større område, når hun fremtoner som en god bolderobrer med et aggressivt presspil.

- Vi får en spiller, som på trods af en ung alder allerede har været en del af et af de store træningsmiljøer i OL Reign, og det er en spiller, der kommer til at tage et stort ansvar på banen med og uden bolden.

- Vi synes, at vi med Brenna nu står stærkt på den centrale midtbane, og vi kan i endnu højere grad være fleksible på andre positioner. Vi dækker hinanden godt ind i det spændende kampprogram her i efteråret, siger Fortuna-træner Niclas Hougaard.