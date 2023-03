Amerikansk målnæse kan hjælpe Aalborg videre

AALBORG:Han er nyeste mand på holdet hos Aalborg Pirates, men amerikaneren Matt Salhany er alligevel gået forrest på isen i slutspillet.

Tirsdag aften scorede den 30-årige forward to gange og blev matchvinder i 4-2-sejren over Rungsted Seier Capital i slutspillet. Dermed har han scoret i alle tre hidtidige kvartfinaleopgør mod nordsjællænderne og står noteret for fire slutspilsmål.

- Det føles altid skønt at hjælpe vores offensiv med nogle mål, men jeg synes, at alle arbejder hårdt både offensivt og defensivt og forsøger at bidrage mest muligt, roser Matt Salhany.

Stilkarakteren for tirsdagens vigtige sejr rammer på ingen måde loftet, men mindre kan også gøre det, mener amerikaneren, for Aalborg Pirates fører nu kvartfinaleserien 2-1 i kampe.

Matt Salhany kvæler her Rungsteds comebackhåb med en scoring i tomt net i sidste minut af tirsdagens opgør i Sparekassen Danmark Isarena i Aalborg. Foto: Martin Damgård

- Det var en hårdt tilkæmpet sejr. Efter en god start kom vi desværre lidt væk fra vores plan om at spille hårdt og tackle igennem. Heldigvis kom vi tilbage på sporet i 3. periode, og selvom det måske ikke var specielt kønt, så gjorde vi det, der var nødvendigt for at vinde, fastslår han.

Aalborgenserne skal dog ud og finde to sejre mere, før de kan booke billet til semifinalerne, og de kommer ikke af sig selv. Fredag går turen til Hørsholm.

- Det er en svær arena at spille i, så vi skal virkelig holde os til vores gameplan og system, for ellers får vi problemer. Det bliver hårdt arbejde, hvis vi skal slutte på toppen af den her serie, fastslår Matt Salhany.