Amputerede Vendsyssel måtte nøjes mod Kolding

FODBOLD:Fredag hentede Vendsyssel FF et point mod Kolding IF, der er direkte konkurrenter i subtoppen af NordicBet Ligaen. Holdene spillede nemlig 2-2 i Hjørring.

Vendelboerne måtte stille uden Wessam Abou Ali, der pådrog sig en skade i seneste kamp mod FC Fredericia. Samtidigt var målmand Peter Friis Jensen endnu ikke klar til at starte inde, hvilket gav 20-årige Mads Sylvan Jensen sin første plads i startopstillingen.

Søren Henriksen, Mikkel Wohlgemuth og Marcus Solberg måtte ligeledes stå over.

Gæsterne fra Kolding havde den bedste start på Nord Energi Arena, hvor Vendsyssel kæmpede med at få en god rytme i spillet. Der var således masser af chancer til gæsterne.

Det betalte sig dog, da vendelboerne for første gang i kampen nærmede sig Kolding-målet. Tiemoko Konaté faldt i en duel med Mathias Høgsholt, og der blev under store protester fløjtet straffespark til hjemmeholdet.

Ali Messaoud vekslede det til mål, da han sendte bolden fladt langs venstre stolpe.

Efter en halv time var Christian Kudsk tæt på at gøre det til 1-1. Men den tidligere Thisted-spiller skød forbi mål på sin friløber.

Kort efter kom Vendsyssel til den første chance i åbent spil. Her sendte Jeppe Svenningsen en god tværaflevering ind i det lille felt. Messaoud lå godt til at modtage den, men angriberen måtte øjes med et skud på stolpen.

Til gengæld udlignede Martin Hedeager for Kolding kort før pausen. Fra distancen forsøgte han sig med et skud, der umiddelbart ikke så farligt ud. Men bolden blev rettet af på vejen og snød Mads Sylvan Jensen i målet.

I de første minutter af anden halvleg var hjemmeholdet tæt på igen at tage føringen. Men Jeppe Svenningsen satte bolden på stolpen, da han kom i en god situation på et hjørnespark.

Føringen kom dog kort efter. Tobias Damsgaard sendte en høj bold ind i det lille felt, hvor Emmanuel Ogude satte hovedet på et 2-1.

Vendsyssel virkede til at have fundet rytmen gennem anden halvleg. Men med en halv time tilbage af kampen blev der igen udlignet. En bold faldt ned ved Simon Trier, der mistede kontrollen i en situation, hvor der så ud til at være hånd på bolden.

Men han fik fat i den øjeblikket efter og sparkede Kolding til 2-2.

Frem mod kampens afslutning kom Vendsyssel til flere åbne chancer og pressede generelt mest på for et tredje mål. Men det lykkedes aldrig, og dermed måtte nordjyderne nøjes med uafgjort.