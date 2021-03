Amputeret Aalborg Håndbold sled vital sejr i hus

HÅNDBOLD:Det var ikke kønt, men Aalborg Håndbold fightede sig til to vitale point, da det danske mesterhold søndag gæste Århus Håndbold i HTH Herreligaen.

Via en pauseføring på 13-9 vandt aalborgenserne 26-22 og førte fra start til slut i Ceres Arena. Dermed ligger Aalborg Håndbold på andenpladsen i ligaen med 35 point - to mere end Bjerringbro-Silkeborg, der dog har en kamp i baghånden.

Selvom nordjyderne søndag stillede op uden den coronaramte kvartet, Simon Gade, Magnus Saugstrup, Benjamin Jakobsen og Lukas Sandell, så startede de opgøret som lyn og torden. Efter et kvarters spil førte de 9-3 - efter flot kontraspil og skarpskud fra især Nikolaj Læsø.

I resten af kampen havde aalborgenserne dog svært ved at få bolden ind bag Jens Fredsgaard i Århus-målet, og de lavede også alt for mange tekniske fejl. Det betød, at hjemmeholdet fik muligheden for at spise sig tilbage i opgøret.

René Antonsen slog hånden

Mikael Aggefors gjorde ellers sit for at holde Aalborg i front med en imponerende redningsprocent på 50, men ti minutter efter pausen var holdets føring skrumpet til 16-14.

En timeout fra cheftræner Stefan Madsen fik dog en hurtig effekt, og kort efter var Aalborgs foran 21-16.

Den unge stregspiller Valdemar Hermansen kom også i aktion for aalborgenserne og scorede karrierens første ligamål, men det var på en lidt bekymrende baggrund. René Antonsen forlod nemlig banen med smerter i hånden. Inden kampen var han ellers blevet udtaget til landsholdet i stedet for sin coronaramte holdkammerat Magnus Saugstrup.

Selvom Aarhus med seks minutter igen fik spist sig op på 24-21, så kom de ikke tættere på. Aalborg Håndbold holdt hovedet koldt i slutfasen og kørte sejren i hus.

Nikolaj Læsø blev topscorer med fem scoringer, mens Sebastian Barthold og René Antonsen hver nettede fire gange.