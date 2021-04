Analyse: Aalborg Håndbold bør spille med om guldet igen

HÅNDBOLD:Med sejren over TTH Holstebro sikrede Aalborg Håndbold sig søndag et godt udgangspunkt for igen at være med, når medaljerne skal fordeles i dansk herrehåndbold senere på foråret.

De forsvarende mestre får to point med over i slutspilspuljen, der desuden tæller TTH Holstebro, Skanderborg og Skjern. De to bedste hold går videre til semifinalerne, og her bør Aalborg Håndbold være iblandt.

Stefan Madsens tropper har ikke spillet sig ud på det seneste, men man har alligevel formået at tippe de afgørende marginaler over til egen fordel.

I slutspillet får TTH Holstebro et enkelt point med, mens Skanderborg og Skjern begynder uden point, og Aalborg Håndbold bør have kvalitet nok til at holde de tre hold under sig.

Mod TTH Holstebro har man overhånden efter søndagens sejr - samtidig med, at vestjyderne er svækket af et par langtidsskader.

Skanderborg har i de seneste sæsoner flere gange voldt Aalborg Håndbold problemer, mens Skjern i denne sæson trods et udmærket spillermateriale har underpræsteret stort. Set over sæsonen har Aalborg Håndbold præsteret godt nok til, at man bør være betydelig favorit i det selskab.

Skal man have en bekymring på Aalborg Håndbolds vegne, er det omkring forsvarsspillet. Savnet af den skadede anfører René Antonsen er mærkbart, og den udfordring skal løses, for han når formentlig i bedste fald først tilbage, når semifinalerne begynder.

Søndag blev også Sebastian Henneberg skadet, og viser det sig at være alvorligt, er det selvfølgelig voldsomt trist på det personlige plan med tanke på, at han netop er kommet tilbage fra en korsbåndsskade, men Aalborg har en så stor bredde i bagkæden, at man bør kunne overvinde det.

Det må være en rimelig forventning, at Aalborg Håndbold er blandt de varmeste kandidater til at genvinde mesterskabet. GOG vandt grundspillet, men er den seneste tid også blevet ramt af et par alvorlige skader, og derfor kan Bjerringbro-Silkeborg meget vel vise sig at blive den hårdeste konkurrent.

Midtjyderne har - fraset en skrivebordssag - vundet alle sine kampe i 2021 og har set nærmest urørlige ud. De kan meget vel blive den hårdest forhindring på vejen mod Aalborg Håndbolds tredje mesterskab i træk.