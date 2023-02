Analyse: Aalborg Håndbold er i videre i Champions League, men har stadig meget at bevise

AALBORG:Med den ventede sejr over norske Elverum fik Aalborg Håndbold onsdag aften booket billetten til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Der resterer stadig en enkelt runde af gruppespillet, men onsdagens sejr på 31-24 i en fyldt Sparekassen Arena sørgede for, at nordjyderne ikke længere kan blive dårligere end nummer seks i puljespillet.

Det er dog næppe en bedrift, som Aalborg Håndbold får flere dage til at gå med at juble over, for det er et absolut minimumskrav for et hold, der i de seneste sæsoner har fået vænnet sine omgivelser til, at man skal spille med blandt de allerbedste i Europas fineste klubturnering.

Derfor har Aalborg Håndbold også stadig meget at bevise i denne sæsons udgave. Efter nytår har man gjort det forventede med hjemmesejre over Pick Szeged og Elverum, men Stefan Madsens tropper har i modsætning til tidligere sæsoner i denne sæson ikke overbevist om, at man kan byde Europas giganter trods. Det er selvsagt en forudsætning for, at de tårnhøje ambitioner skal indfries.

Den opgave må dog vente lidt endnu, for selv om Aalborg Håndbold onsdag spillede sig videre i turneringen, er arbejdet i gruppespillet ikke færdiggjort endnu. I sidste runde i Celje kan nordjyderne selv være med til at påvirke, om man skal slutte som nummer fem eller nummer seks i puljespillet.

En femteplads giver en ottendedelsfinale mod enten GOG eller Dinamo Bukarest, mens en sjetteplads med overvejende sandsynlighed udløser to opgør mod ungarske Veszprém, der blev Aalborgs banemænd i sidste sæson.

Henrik Møllgaard og holdkammeraterne har fået stablet en solid defensiv på benene. Foto: Claus Søndberg

Med en femteplads vil Aalborg Håndbold derfor give sig selv langt de bedste betingelser for at nå frem til endnu en kvartfinale. En ottendedelsfinale mod GOG, som man er så vant til at kæmpe om de nationale trofæer med, er der ikke meget Champions League-magi over, men til gengæld er der udmærkede sportslige perspektiver i det.

Aalborg Håndbold har været bedst i tre af fire indbyrdes møder med fynboerne i denne sæson, og meget bedre betingelser end det vil nordjyderne ikke kunne tillade at ønske sig, når nu femtepladsen er udgangspunktet.

For Aalborg Håndbold må det også være opmuntrende, at man i 2023 har vist klar fremgang efter en noget svingende første halvdel af sæsonen. Især defensivt virker man til at have genskabt et fundament, og det er en absolut forudsætning, hvis Aalborg Håndbold skal kunne drille de helt store. Det store spørgsmålstegn er dog fortsat, om målmandsduoen Simon Gade og Mikael Aggefors holder det nødvendige niveau.

Offensivt var det onsdag aften bagkæden med Felix Claar, Aron Pálmarsson og Lukas Sandell, der førte Trioen bliver også i den sidste del af sæsonen afgørende for et hold, der selvfølgelig også bliver markant styrket, hvis sygemeldte Mikkel Hansen kommer på banen igen i denne sæson.