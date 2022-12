Analyse: Aalborg Håndbold har en del spørgsmål, der skal besvares i det nye år

GUDME:Med pokalnederlaget på 41-39 mod GOG må Aalborg Håndbold sande, at den første halvdel af sæsonen har været en skuffelse. Så kort kan det siges. Forklaring følger - for succes og fiasko står og falder ikke alene med udfaldet af pokalkampen.

Aalborg Håndbold går efter at vinde samtlige turneringer, som man stiller op i, og det kommer man ikke til i denne sæson med onsdagens pokalafsked. Man ligger nummer et i ligaen og skal nok gå videre i Champions League.

Det er noget andet, der får vægtskålen til at tippe i retning af skuffelse og ikke accept af efterårets indsatser.

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af 18 ligakampe, 10 Champions League-kampe, to kampe i pokalen og en enkelt Super Cup-kamp.

Det er ikke de to nederlag i ligaen, pokalnederlaget i Gudme eller de tre nederlag på hjemmebane i Champions League, der alene er afgørende for det samlede indtryk. Det er i ligeså høj grad spillet. Både i gode og mindre gode tider.

Hvis nederlaget hjemme mod Skanderborg Aarhus var efterårets spillemæssige lavpunkt, så var sejren ude mod Pick Szeged så afgjort et højdepunkt til scrapbogen.

Netop sidstnævnte kamp og et uafgjort resultat i Kiel er i virkeligheden de største begrundelser for at sidde tilbage og være skuffet over Aalborg Håndbold. Når man præsterer på det niveau, som man gjorde i Ungarn og i Tyskland, så kan det undre, at Aalborg i andre kampe har kæmpet med timing og tempo i både forsvarsspil og angrebsspil.

Der har været sagt og skrevet uendeligt meget om Mikkel Hansen. Manden skal nok blive en afgørende faktor for Aalborg Håndbold, når sæsonen går ind i sin afgørende fase. Det er nævnt før i disse spalter, og Hansen har underbygget den påstand med et par stærke præstationer op til VM-pausen.

Når det er sagt, så er Mikkel Hansen også en del af Aalborgs offensive udfordring. Det er han sammen med Felix Claar og Aron Palmarsson. De tre tenorer har bestemt ikke fundet melodien.

Man kan argumentere for, at tre er en for meget, men det skal ganske enkelt være en fordel og ikke en ulempe, at man har tre verdensklassespillere til to positioner. En del af udfordringen er, at det på nuværende tidspunkt er svært at sige, hvad der er den foretrukne opstilling i bagkæden. To gode aktioner bliver typisk afløst af en dårlig.

Det er ikke så vigtigt i en udekamp mod Sønderjyske, men ude mod GOG, når det hele koger, så skal man vide, hvad der er go to-opstillingen. Har man fået sat Mikkel Hansens skud og assistspil godt nok op? Har Aron Palmarsson fået de rette arbejdsbetingelser? Og er Felix Claar gået for meget på kompromis med sit stærke duelspil?

I sidste sæson gik Aalborg Håndbold tydeligvis lidt tør for kræfter mod sæsonens slutning. Stefan Madsen virker meget fornuftigt opsat på, at det ikke skal gentage sig i denne sæson. Han roterer meget, men er det på bekostning af en klar A-kæde, som man eksempelvis har i GOG, hvor ingen er i tvivl om, at Emil Madsen, Simon Pytlick og Morten Olsen har serveretten?

Det positive i denne sammenhæng er, at Aalborg Håndbold har et kæmpe forbedringspotentiale, og man skal kende Stefan Madsen og Arnór Atlason dårligt, hvis de ikke løfter angrebsspillet i løbet af februar. Det kan formentlig også reducere antallet af tekniske fejl, der i nogle kampe har virket uhørt højt og har afstedkommet alt for mange lette scoringer til modstanderen.

Trænerteamet skal også have fundet den helt rette base i det centrale forsvar. Henrik Møllgaard har grundet skader skiftet partner i midterforsvaret i samme tempo, som de mest promiskuøse deltagere i Paradise Hotel gør. Her skal Aalborg have fundet en løsning, hvis det ikke skal ende med at blive for nemt for dygtige hold som GOG, Kiel, Barcelona og den slags modstandere at score mod Aalborg.

Sidst men ikke mindst skal man notere sig, at Aalborg Håndbold ligger nogenlunde på samme niveau i de forskellige statistikker for tekniske fejl, scoringsprocenter og redningsprocenter, som man har gjort i de to foregående sæsoner. Hvis man antager, at forbedringsmulighederne er store, så er udgangspunktet med andre ord ikke så ringe endda.

Selv med de ovennævnte udfordringer er Aalborg Håndbold godt med, men skal det blive til succes i de tætte kampe, skal der flippes nogle marginaler over på Aalborgs side. Så hårfin er forskellen på succes eller fiasko.