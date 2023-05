Analyse: Aalborg Håndbold har én stor fordel før DM-finale

AALBORG:Selvom de måtte gå en slidsom omvej, efterlod Aalborg Håndbold ingen tvivl, da de med 5000 tilskuere i ryggen blæste Fredericias stormtropper omkuld og sikrede billetten til DM-finalen mod GOG.

Stefan Madsens udvalgte havde lært mest af de to første semifinaler og spillede søndag en taktisk klog omgang håndbold i sejren på 33-26 i Sparekassen Danmark Arena.

Fredericias syv mod seks-spil kom aldrig til sin ret, og aalborgenserne lukkede effektivt af for den venstreside, der i onsdags voldte dem så store problemer i det sydjyske.

Samtidig strålede playmaker Felix Claar søndag med 11 mål på 13 forsøg, og der var denne gang mere fart og bredde i angrebsspillet. Fredericias spillere fik dog heller ikke lov at gå så hårdt til svenskeren, som det var tilfældet i onsdags.

Stefan Madsen har set sig nødsaget til at spille smalt i semifinalerne mod Fredericia. Det bliver spændende at se, hvor meget mere, der er tilbage i tanken til finalerne. Foto: Lars Pauli

Man skal derfor heller ikke være bleg for at indrømme, at hjemmebanefordelen i den afgørende semifinale kan have gjort udslaget. Trykket fra tribunerne giver spillerne vinger og kan ikke undgå at påvirke dommerne og få en del tvivlskendelser bragt over på Aalborgs side. Stik modsat af, hvad der skete i Fredericia senest.

Samtidig er der grund til at hylde Mikael Aggefors for sit indhop, efter at Simon Gade kun præsterede én redning i søndagens første 20 minutter. Den svenske veteran kom ind og frustrerede med god grund Fredericias spillere ved at holde en redningsprocent på 50 i resten af kampen.

Det store spørgsmål er så, om Aalborg Håndbolds finalebillet har kostet for mange kræfter, for allerede på onsdag klokken 20.15 går det løs mod GOG i den første finalekamp på hjemmebane.

Skader og sygdom hos tre nøglespillere i bagkæden har givet Stefan Madsen begrænset mulighed for at rotere og dosere på sine skudprofiler. Mod Fredericia var det reelt først de sidste fem minutter, at cheftræneren turde sænke skuldrene og sætte B-kæden på banen. På det tidspunkt var Henrik Møllgaard nærmest segnefærdig efter at have haft en bærende rolle i begge ender af banen.

Mikael Aggefors overstrålede Simon Gade i målet mod Fredericia. Foto: Lars Pauli

Finalemodstanderne fra GOG har haft anderledes let spil i deres semifinale mod Skjern, hvor de sejrede komfortabelt i begge opgør. Fynboerne har fået alle deres nøglespillere tilbage fra skader og står bedre rustet til finaleserien, selvom der også har været klumper i deres formbarometer.

GOG's aktuelle bredde kan dog ikke undgå at gøre dem til svage guldfavoritter, og lever de op til den værdighed, vil det være tredje gang i sæsonen, at de spænder ben for Stefan Madsens hold. Tidligere er det sket både i pokalturneringen og Champions League.

Aalborg Håndbold - Fredericia 33-26 Håndbold, 3. DM-semifinale, mænd

Stillinger undervejs: 5-3, 9-6, 13-12, 16-13, (18-13), 21-16, 24-16, 27-19, 31-22

Mål, Aalborg: Felix Claar 11, Henrik Møllgaard 5, Sebastian Barthold 5, Buster Juul 4 (4), Lukas Sandell 3, Jesper Nielsen 2, Kristian Bjørnsen 2, René Antonsen 1

Mål, Fredericia: Kasper Young 7, Reiner Taboada 4, James Junior Scott 4, Martin Bisgaard 3, Nicolaj Nørager 2, Anders Kragh Martinusen 2, Lasse Balstad 2, Kristian Stoklund 1, Rasmus Meyer Ejlersen 1

Udvisninger: Aalborg 2, Fredericia 3

Dommere: Nicklas Mark Pedersen og NIchlas Nygaard

Tilskuere: 5020

Aalborg videre til DM-finalen med 2-1 i kampe

1. finale mod GOG spilles på onsdag i Aalborg VIS MERE

Det, der taler for, at Aalborg Håndbold ikke for andet år i træk må spises af med sølv, er netop den grundspilssejr, der sikrer dem hjemmebanefordel i en eventuel tredje finale. Og så er det næppe heller nogen ulempe, at GOG spiller deres hjemmekamp i den mindre intime Arena Fyn i Odense - frem for i heksekedlen i Gudme.

Først og fremmest skal Aalborg Håndbold sørge for at vinde hjemmekampen på onsdag - som falder blot tre døgn efter den tredje semifinale. Det bliver et kapløb med tiden for aalborgenserne at få restitueret og genopladt batterierne. Sundhedsstaben kan se frem til at få ømme fingrene i de kommende dage.