Analyse: Aalborg Håndbold kan drømme stort igen i år

HÅNDBOLD:Går man med hat, er det bare om at lette på den for Aalborg Håndbold.

Cheftræner Stefan Madsens tropper satte nye standarder for dansk herrehåndbold i sidste sæson ved at nå helt frem til Champions League-finalen, og meget tyder på, at de danske mestre har arbejdet sig op i den europæiske elite for at blive der. Det tydeligste bevis hidtil i denne sæson herpå fik vi onsdag aften, hvor Aalborg Håndbold overgik de fleste forventninger ved at sende de tyske mestre fra THW Kiel hjem med et nederlag på 35-33.

Aalborg Håndbold besejrede hold af samme kaliber i sidste sæson i form af blandt andre Flensburg-Handewitt og Paris SG, men med de betingelser, som Aalborg Håndbold gik ind til onsdagens kamp med, kan man ikke andet end at lette på den føromtalte hat.

Forsvaret var svækket af skader til René Antonsen og Jesper Nielsen, mens det på forhånd også lignede en stor bet for offensiven, at sommerens prestigeindkøb Aron Pálmarsson måtte melde forfald med en hovedskade. Især angrebsmæssigt led Aalborg Håndbold dog ingen nød onsdag aften.

Kvartetten Lukas Sandell, Felix Claar, Henrik Møllgaard og Nikolaj Læsø trak læsset i Aalborg Håndbolds historiske bedrifter i sidste sæson, og de havde heller ikke nogen problemer med at genfinde de takter onsdag aften.

Især Nikolaj Læsø nød godt af, at han endelig fik meget spilletid angrebsmæssigt igen. Læsø lignede mere den spiller, der efter en fantomstart i Aalborg Håndbold sidste efterår fik spillet sig ind i den danske VM-trup end den spiller, der i starten af sæsonen slet ikke har kunnet sætte samme aftryk offensivt.

Aron Pálmarsson har også i glimt vist sin store klasse, og får Aalborg Håndbold ramt balancen rigtigt, virker det meget lovende.

Onsdagens præstation beviser i hvert fald, at truppen igen i år indeholder masser af kvalitet til at spille med helt oppe i den europæiske top. Sejren var også vigtig i jagten på en plads i den top-to i gruppespillet, der vil sikre direkte adgang til kvartfinalerne. Er onsdagens niveau en rettesnor, er det langtfra et urealistisk scenarie.