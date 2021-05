Analyse: Aalborg Håndbold skal overgå sig selv igen, før drømmen bliver til virkelighed

HÅNDBOLD:Det er egentlig først fra næste sæson, at Aalborg Håndbold skyder den helt store oprustning i gang i jagten på en plads i Final-4 i Champions League. Men med en femmåls-sejr i den første kvartfinalekamp mod Flensburg-Handwitt har de danske mestre givet sig selv alletiders mulighed for allerede nu at tage fusen på håndbold-Europa.

Holdets niveau i ligaen har været svingende i perioder, men torsdag aften var der absolut ingen slinger i valsen. Forsvaret spillede sæsonens bedste kamp, og Mikael Aggefors ramte samtidig sit absolutte topniveau i målet.

Offensivt havde fløjspillerne problemer med træfsikkerheden, og stregspillet kom aldrig til at fungere. Derfor er det også ekstra imponerende, at det alligevel lykkes at lave 26 mål mod sådan en klassemodstander.

Aalborgenserne - og især fænomenale Felix Claar - fandt andre løsninger, og Flensburg begik den store fejl at lade Lukas Sandell komme ind på halvdistancen, hvor han kan blive farlig.

WATCH: Like an arrow to the target, Felix Claar nets his sixth goal 🎯#AalborgHaandbold #ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/VV5zPto1Ot — EHF Champions League (@ehfcl) May 13, 2021

Det takkede den svenske højreback for med otte flotte mål - foruden en solid defensiv indsats. Derfor var der heller ikke noget at sige til, at han var pumpet for kræfter efterfølgende.

Det er svært at pege på en favorit til at gå videre til Final4, selvom Aalborg med sejren på 26-21 starter ud med de klart bedste kort på hånden, når der på onsdag spilles returopgør i det tyske. At der næppe kommer tilskuere i hallen i Flensburg bør være en klar fordel for nordjyderne. Det er jo "bare" en håndboldkamp som den i Aalborg torsdag aften.

Men det mentale spil er svært at forudsige udfaldet af. Kan Aalborg håndtere nerverne og ramme samme niveau som i aftes, bør de dog ikke være nervøse. For alt i verden må de ikke gå ind til returkampen med det mindset, at de skal ind og forsvare en føring. De er nødt til at angribe kampen på præcis samme måde i det første opgør.