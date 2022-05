Analyse: Aalborg Håndbold tabte på den korte bane men kommer til at vinde på den lange

AALBORG: Da Aalborg for et år siden kvalificerede sig til Final4, skete det blandt andet fordi, at alt mere eller mindre gik op i en højere enhed. Det gjorde det bare ikke i kampene mod Veszprem. Nok nærmere tværtimod.

Alt for mange skader, spillere på mindre end 100 procent og manglende toppræstationer fra keeperne er nogle af de overordnede forklaringer på, hvorfor Aalborg Håndbold aldrig kom i nærheden af at true Veszprem over to kampe.

Med skader til Lukas Sandell og Benjamin Jakobsen var oddsene allerede inden kampen af en karakter, der ville placere Aalborg-avancement i kategorien for små sensationer. Da Aron Palmarsson hovedrystende forlod opvarmningen gik det fra lettere usandsynligt til decideret utænkeligt. Som om det ikke var slemt nok måtte Jesper Nielsen også forlade banen kort inde i kampen, da han hamrede hovedet i gulvet.

Et Aalborg Håndbold-hold uden en række af de vigtigste spillere kan til nød gå an i den danske liga, men mod verdens måske fysisk stærkeste håndboldhold var det tæt på feje hold.

Aalborg Håndbold vil helt sikkert være skuffet over, at CL-kvartfinalen blev endestationen i år, men det forholder sig stadig sådan, at klubben bokser et godt stykke over egen vægtklasse, hvis vi tager de økonomiske briller på.

Når skuffelsen alligevel rammer hårdt, er det fordi Aalborg Håndbold igen, igen viste international topklasse under ekstremt svære betingelser.

Overvej lige det faktum, at Stefan Madsens udskiftningsmuligheder var tre lokale teenagere, Valdemar Hermansen (19), Christian Termansen (18) og Victor Kløve. Til sammenligning kunne Veszprem-træner Momir Ilic skifte spillere ind, som havde omtrent samme antal slutrundedeltagelser bag sig, som Aalborgs tre teenagere har år på bagen. Det er i sig selv en ramme for kampen, der kalder på de helt store roser til Aalborg-knægtene.

Det var kort sagt Aalborgs drenge, der tabte til Veszprems fremmedlegion af professionelle elitesoldater, men hold da helt op for en mandfolkeindsats, alle i røde trøjer lagde for dagen.

Der tales ofte om den vinderkultur, som skal være den helt store katalysator for Aalborg Håndbold i de kommende år, og Jan Larsen er selv foregangsmand for at kultivere den. Selv i en kamp, som man på papiret ikke kunne vinde samlet, var hans engagement nede i hjørnet ikke til at tage fejl af. Hvis han ikke kunne vinde samlet, ville han vinde kampen. Det var samme attitude hos både spillere, trænere og ikke mindst tilskuere.

Rammen var en europæisk storklub værdig. Det er ikke kun på banen, at Aalborg Håndbold har ramt et hidtil uset niveau for dansk håndbold. Det ellers til tider lidt for sejrsvante hjemmepublikum viste også international topklasse. Den kulisse er med afstand den bedste i Danmark, og den kan vise sig vigtig i jagten på DM-guld, som Aalborg nu skal sætte alt ind på. Her kan de unge løver sagtens komme til at spille en afgørende rolle, men det er de også klar til.

Nok tabte Aalborg samlet til Veszprem, men man satte yderligere international respekt ind på den efterhånden bugnende konto.