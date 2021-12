Analyse: Aalborg Håndbolds bundniveau er alarmerende

HÅNDBOLD:Chokket lyste ud af spillere og trænere i Aalborg Håndbold, da de danske mestre for en lille måned siden satte ni mål til på 25 minutter i 33-36-nederlaget til Ribe-Esbjerg, men troede de, at de da havde ramt bunden, blev de klogere lørdag eftermiddag.

Efter første halvleg af hjemmekampen mod Bjerringbro-Silkeborg lignede det en stille og rolig dag på kontoret, men efter en forfærdelig anden halvleg blev en 21-13-føring forvandlet til et nederlag på 30-36.

Surrealistiske 14 mål blev altså sat over styr på 30 minutters totalt blackout.

Nederlaget betyder formentlig, at de forsvarende mestre nu kan glemme alt om at indfri målsætningen om at vinde grundspillet. Mens Aalborg Håndbold har haft flere udfald i løbet af efteråret, har GOG bortset fra en pointdeling i Aalborg gjort rent bord.

30. december venter der godt nok Aalborg Håndbold en udekamp mod GOG, men selv med en sejr her, virker det på baggrund af efterårets præstationer lettere urealistisk, at det skal lykkes Aalborg at hente yderligere fire point på fynboerne i forårets syv spillerunder.

Med lørdagens kollaps overgik Aalborg Håndbold sig selv, men det er ikke noget nyt, at udfaldene har været alt for voldsomme i løbet af efteråret. Topniveauet er især blevet vist frem i Champions League, og den standard er der ikke nogen danske hold, der kan måle sig med, men til forskel fra tidligere sæsoner falder bunden også helt ud af holdet, når det først går galt.

Det fik vi det tydeligste bevis på lørdag, og de udfald skal udryddes, inden en dansk mester skal findes til foråret.

For lige nu kan Aalborg Håndbold prise sig lykkelig for strukturen i dansk håndbold. Intet er tabt, og selv om GOG nu måske går hen og vinder grundspillet og dermed får fordel af hjemmebane i en eventuel finale, vil Aalborg Håndbold til foråret givetvis stå med fine kort på hånden i forhold til at vinde det danske mesterskab.

For topniveauet er som sagt godt nok. Problemet har været bundniveauet. Med til historien hører, at Aalborg Håndbold har været igennem et uhørt travlt efterår med kampe i ligaen, pokalen, Champions League og VM for klubhold, men selv med de forbehold må det være en rimelig forventning, at et hold af Aalborgs kaliber ikke falder så dybt, som det var tilfældet lørdag.