Analyse: Aalborg Håndbolds drøm kan blive opfyldt to år før tid

HÅNDBOLD: Da Aalborg Håndbold 18. februar kunne fortælle, at Mikkel Hansen fra sommeren 2022 skal trække i den røde Aalborg-trøje, var det samtidigt også et signal om, at ambitionerne hos de femdobbelte danske mestre får et par betragtelige nøk opad.

Den udtalte målsætning er nu, at klubben skal være blandt de europæiske sværvægtere, som er i spil til Champions Leagues prestigefyldte finalfour-stævne i Köln, men måske er det mål indfriet, allerede inden Mikkel Hansen sætter sine håndboldsko i Jutlander Bank Arena.

Aalborg Håndbolds vej til finalfour To modstandere står mellem Aalborg Håndbold og en plads ved det prestigefyldte Finalfour i Köln. I ottendedelsfinalerne venter portugisiske Porto, der sluttede på femtepladsen i gruppe A. Den første kamp spilles i Portugal enten 31. marts eller 1. april med returkamp i Aalborg en uge senere. I en eventuel kvartfinale venter der et opgør mod vinderen af ottendedelsfinalen mellem Flensburg-Handewitt og Zagreb. Kvartfinalerne spilles 12./13. maj med returkamp en uge senere. VIS MERE

I hvert fald kan det langt fra udelukkes, at de danske mestre allerede i denne sæson bliver en overordentlig seriøs bejler til en billet til Köln. Torsdagens resultater i gruppespillets sidste runde magede sig således, at modstanderen i ottendedelsfinalerne bliver portugisiske Porto, som Aalborg Håndbold også skulle have mødt i sidste sæsons ottendedelsfinalerne, før coronapandemien lukkede Champions League.

Portugisisk herrehåndbold har været i en rivende udvikling over den sidste håndfuld år, så der er ingenlunde tale om nogen nem opgave for Aalborg Håndbold, men nordjyderne har besejret stærkere hold end Porto de seneste sæsoner.

Aalborg Håndbold vil i kraft af en fjerdeplads i gruppespillet tilmed have hjemmebanefordel i den anden og afgørende ottendedelsfinale, og alt det lagt sammen gør, at de danske mestre må påtage sig favoritværdigheden i duellerne mod Porto, der i slutningen af februar blev ramt af en ubærlig tragedie, da den stærke målmand Alfredo Quintana omkom efter et hjertestop i forbindelse med en træning.

Favoritter er Aalborg Håndbold til gengæld langt fra i en eventuel kvartfinale, hvor modstanderen efter alt at dømme bliver Flensburg-Handewitt.

Nordtyskerne vandt deres pulje foran Mikkel Hansen og Paris Saint-Germain og kan på den måde måske lyde som en nærmest uoverkommelig modstander, men min påstand vil alligevel være, at Aalborg Håndbold ikke selv kunne have peget på en mere gunstig kvartfinalemodstander. Barcelona, Veszprem, THW Kiel og vel selv Paris Saint-Germain kunne bedømt på spillermateriale have været langt hårdere modstandere. Det er således også værd at huske på, at Aalborg Håndbold i sidste sæson vandt både hjemme og ude over Flensburg-Handewitt.

Det giver sig selv, at det vil være en kolossal bedrift af Aalborg Håndbold at nå frem til finalfour allerede i denne sæson, men der er også grund til at anerkende holdets præstationer så langt i turneringen.

Svipsere som store nederlag i hjemmekampen mod Kiel og udekampen mod Nantes mudrer måske billedet lidt, men omvendt hører udesejren over ungarske Veszprem til blandt de største resultater i klubbens historie. I en coronabefængt sæson er præstationerne i gruppespillet grund nok til at have stor optimisme på Aalborg Håndbolds vegne forud for knockout-kampene, hvor det kan vise sig, at der er allerede inden Mikkel Hansens ankomst er bund i klubbens drømme.