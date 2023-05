Analyse: Aalborg Håndbolds sæson balancerer på kanten af en fiasko

FREDERICIA:Aalborg Håndbold var godt på vej til at spille sig i den fjerde DM-finale i træk, men en rigtig skidt afslutning på onsdagens anden DM-semifinale betød, at undertippede Fredericia HK med en god slutspurt kunne sikre sig en 30-29-sejr og en tredje og afgørende kamp i Aalborg.

Og det er et helt unødvendigt udfald set fra aalborgensisk perspektiv. Aalborg Håndbold havde ganske vist store problemer med især sydjydernes syv-mod-seks-spil, men alligevel lignede man i store dele af anden halvleg et hold på sikker finalekurs.

I de sidste seks et halvt minut scorede Aalborg Håndbold imidlertid slet ikke, og så kunne Fredericia HK med et sejrsmål i de døende sekunder lade jublen bryde ud i den øredøvende kulisse i Thansen Arena.

Aalborg Håndbold kom under stort pres foran de fanatiske tilskuere i Fredericia. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Derfor er der maksimalt pres på Aalborg Håndbold, når der skal findes en finalist i den tredje og afgørende kamp i Sparekassen Danmark Arena, og det er ikke for meget at sige, at de seksdobbelte danske mestre spiller for at undgå en fiasko i de to gange 30 minutter på søndag.

Ambitionerne har været støt stigende i Aalborg Håndbold i de seneste sæsoner, og det skal gerne være en undtagelse, at GOG i sidste sæson skubbede nordjyderne væk fra den danske håndboldtrone.

Sidste sommers tilgange af Mikkel Hansen og Mads Hoxer skulle styrke Aalborg Håndbolds position i det europæiske håndboldhierarki, men det er ingenlunde sket.

Selvfølgelig er det ikke andet end sort uheld, at førstnævnte har været sygemeldt siden januar, men på bundlinjen står alligevel, at Aalborg Håndbolds sæson hidtil har været en skuffelse med exit mod rivalerne fra GOG i både pokalturneringens kvartfinale og i ottendedelsfinalerne i Champions League.

Meget kan stadig reddes, hvis det lykkes at hjemføre det danske mesterskab, men bliver semifinalerne omvendt endestationen, er der ingen vej udenom at betegne Aalborg Håndbolds sæson som en fiasko. Det er en smule formildende, at man via førstepladsen i grundspillet efter alt at dømme bliver tildelt et wildcard til næste sæsons Champions League, men heller ikke mere end det.

Henrik Møllgaard fik masser spilletid i angrebet i Aron Pálmarssons fravær, men veteranen havde det svært mod Fredericias aggressive forsvar. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Nu er Aalborg Håndbolds skæbne dog også langt fra at være beseglet. Nordjyderne er selvfølgelig klare favoritter til at tage sejren på søndag, men onsdagens kamp afslørede, at det kan blive ualmindeligt dyrt, at Aron Pálmarsson i søndagens første semifinale måtte udgå skadet og derfor ikke var i aktion onsdag og næppe heller kommer det på søndag.

Mikkel Hansen og Mads Hoxer er i forvejen meldt færdige for sæsonen, og det svækker Aalborg Håndbold markant.

Onsdag aften var for meget ansvar overladt til Felix Claar, fordi hverken Henrik Møllgaard eller Victor Kløve slog til på venstre back. På højre back var Lukas Sandell også langt fra sit topniveau, og Aalborg Håndbold har brug for, at flere melder sig ind, hvis man stadig skal kunne drømme om guld.

I første omgang handler det dog om at afværge en truende fiasko.