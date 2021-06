Analyse: Aalborg smed selv guldet - nu er det helt åbent

HÅNDBOLD:Guldmedaljerne gled onsdag aften ud af hænderne på Aalborg Håndbold, som nu må ud i en tredje og afgørende DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg for at sikre sig det tredje danske mesterskab på stribe.

Bjerringbro-Silkeborg fremtvang den tredje kamp på næste onsdag i Aalborg ved at vinde 30-29, efter at Aalborg Håndbold ellers havde lagt an til at afgøre det hele i to akter.

Aalborg Håndbold havde kun brug for et enkelt point for at sikre sig guldet i Silkeborg, så da man otte minutter før tid førte 27-24, lignede det en gylden aalborgensisk aften, men en for høj spildprocent i slutfasen blev dyr.

Aalborg Håndbold tog tilløb mod guldet straks fra start, da man efter otte minutters spil bragte sig foran 7-4.

Så scorede Bjerringbro-Silkeborg imidlertid fire mål i træk, og derfra var det en hårdtspillet, men jævnbyrdig affære.

En potentielt afgørende sekvens fandt dog sted i første halvlegs allersidste sekund. Ved stillingen 16-16 skulle Nikolaj Øris forsøge at sende hjemmeholdet til pause med en føring på et frikast efter tid, men i stedet bankede Øris bolden direkte i ansigtet på landsholdskollegaen Henrik Møllgaard, der stod helt stille, hvorfor Nikolaj Øris blev straffet med et direkte rødt kort.

I forvejen var Bjerringbro-Silkeborg decimeret af, at forsvarsspecialisten Klaus Thomsen sad ud med en skade. I den første halvdel af anden halvleg havde Aalborg Håndbold da også et lille overtag, men uden at det afgørende hul blev slået.

Det blev det dog umiddelbart efter midtvejsmærket i anden halvleg. Mikael Aggefors lukkede helt af i Aalborg-målet og holdt Bjerringbro-Silkeborg fra scoringer i mere end otte minutter.

Aalborgs svenske ankermand afværgede blandt andet et par straffekast og var stærkt medvirkende til, at gæsterne med godt otte minutter igen kunne bringe sig foran 27-24.

Så lignede det en afgørelse, men Bjerringbro-Silkeborg svarede hurtigt igen, mens Aalborg Håndbold til gengæld lavede for mange fejl.

Jacob Lassen blev i stedet matchvinder for Bjerringbro-Silkeborg. På bundlinen står der derfor nu, at Aalborg Håndbold havde alle muligheder for at sikre sig guldet allerede onsdag, og det er selvfølgelig en gevaldig streg i regningen, at duellen nu er helt åben igen.

Hjemme i Jutlander Bank Arena må Aalborg Håndbold dog fortsat anses for at være guldfavoritter næste onsdag, men favoritværdigheden er spinkel særligt med tanke på, at den altafgørende tredje kamp skal spilles på den anden side af weekendens finalfour i Champions League.

Derud havde Aalborg Håndbold ikke behøvet at komme, for man havde alle muligheder for at afgøre det onsdag aften.