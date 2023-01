Analyse: Aalborg-spiller greb ikke chancen og kan have udspillet sin VM-rolle

MALMØ:På bundlinjen stod en sejr på 33-24, men lørdagens kamp mod USA blev alligevel på mange måder en skuffende oplevelse for det danske herrelandshold ved VM i håndbold.

Klasseforskellen mellem Danmark og USA er så stor, at danskerne kunne hvile profiler som Niklas Landin, Mikkel Hansen og Magnus Saugstrup og alligevel hente en problemfri sejr, men jeg havde forventet at se mere fra de spillere, der fik chancen i stedet.

Aalborg Håndbolds Mads Hoxer er en af de spillere, man med rette kunne have forventet mere fra. Den unge højre back har for Aalborg Håndbold vist, at han kan begå sig på europæisk topniveau, men det var han langt fra mod USA.

Det var ikke kun Mads Hoxers egen skyld, for generelt forsømte det danske hold at spille hinanden gode, men med det, Mads Hoxer har leveret for Aalborg Håndbold, havde jeg selvfølgelig forventet, at han kunne vise meget mere mod så svag en modstander.

Hvor andre af de danske spillere næsten lod til at være for ivrige for at vise sig frem, synes jeg, at Mads Hoxer var for tilbageholdende. Konstellationen med en bagkæde bestående af Michael Damgaard, Jacob Holm og Mads Hoxer lykkedes generelt ikke med at få sat hinanden ordentligt i scene.

Hoxers betingelser havde formentlig været bedre, hvis Danmark havde spillet med en decideret playmaker, der kunne sætte sine backer i scene, men jeg kunne godt have ønsket mig, at Mads Hoxer havde spillet mere direkte. Det var også det, der var medicinen de gange, Mads Hoxer trods alt lykkedes med sine aktioner.

Aalborg-spilleren greb ikke chancen, og det kan der være mange grunde til. Det er første gang, han er til en slutrunde, og kulissen er også en ny oplevelse, så der er ikke nogen grund til panik. Mads Hoxer skal nok komme igen, men omvendt fik han næppe spillet sig tættere på mere spilletid ved denne slutrunde.

Der skal formentlig ske noget med Mathias Gidsel, hvis det ikke er ham, som landstræner Nikolaj Jacobsen skal satse på som sin højre back ved resten af VM. Kampen mod USA var en mulighed for at gøre sine hoser grønne, og den greb Mads Hoxer sammen med resten af holdet ikke.

Mandag aften kigger Nikolaj Jacobsen derfor efter al sandsynlighed igen mod sin A-kæde, når der venter en meget afgørende kamp mod Egypten.

Alle andre udfald end en sejr vil betyde, at Danmark skal op imod de svenske værter i kvartfinalen. Det positive ved kampen mod USA er, at danskerne fik disponeret kræfterne sådan, at de spillere, der skal spille meget, indtil Danmarks VM er forbi, har fået en pause og derfor er klar til at give den fuld skrue mod Egypten. Det er afgørende, for det har selvsagt stor betydning, om man slipper for Sverige i kvartfinalen.

Et af de store spørgsmål før kampen mod Egypten er, hvordan den danske defensiv kommer til at stå distancen. Der er blevet talt meget om hårdhed siden Danmarks kamp mod Kroatien, og selv om jeg gerne vil slå fast, at jeg ikke opfordrer danskerne til at spille som Kroatien, er vi nødt til at finde en måde, hvor vi kan forsvare med mere fysik og få fremprovokeret flere spilstop.

Mod USA stod Kevin Møller en godkendt kamp, men vi har set ham stå bedre, og Niklas Landin har heller ikke ramt sit topniveau i alle kampe. Det skal findes frem, hvis Danmark skal gå hele vejen, men det kræver også, at han får gode arbejdsbetingelser.