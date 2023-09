Analyse: Alt klappede for AaB i pokalavancement

AaB leverede et skoleeksempel på, hvordan man som storfavorit kan gå ud og kvæle en pokalkamp mod en på papiret overkommelig modstander, da man besejrede danmarksserieholdet VRI.

Der var ingen slinger i valsen. Efter 11 minutters spil var kampen klar til at blive fløjtet af. På det tidspunkt scorede AaB til 3-0.

Oscar Hiljemark havde, måske med tanke på den kommende weekends kamppause, valgt at sende en stribe af de normale profiler i kamp mod de østjyske "gæster", der teknisk set havde hjemmebane men velvilligt havde afgivet den fordel for en oplevelse på et stort stadion.

Onsdagens oplevelse stod i skarp kontrast til forrige sæsons pokalproblemer i efterårets kampe mod især Vanløse. Denne gang var der ikke antydningen af spænding, og AaB producerede chancer på samlebånd.

Taktisk var der denne gang ikke det store at bide mærke i. Det mest bemærkelsesværdige var, at AaB igen mønstrede i en 3-4-3. Denne gang med Jakob Ahlmann som supplement til Kramer

Melker Widell stod stærkt i billedet for AaB med to flotte scoringer. Foto: Henrik Bo

En tydeligt tilfreds Oscar Hiljemark har for vane at smide trøjen undervejs i kampen, når pulsen når et vist niveau. Mod VRI måtte han undervejs ud at have fat sin trøje for at holde varmen.

Mens spændingen var svær at få øje på, så var der til gengæld god underholdning. De mange AaB-chancer og det massive spilovertag skabte oven i købet forhåbninger om, at Malthe Højholt kunne få aflivet sin efterhånden helt John "Faxe"-lignende måltørke.

AaB havde helt og aldeles styr på kampen. Det var i sandhed et stykke professionelt arbejde, som divisionsspillerne leverede denne aften. Blandt de positive indtryk var Diego Caballo, der ser ud til at nærme sig en konditionel topform. Der blev i hvert fald tilbagelagt en masse meter på venstrekanten.

Anden halvleg var ikke mange sekunder gammel, da VRI's Simon Pedersen fik en stor chance, men han sparkede bolden et godt stykke over mål på den fine chance.

Sekunder senere var det atter tid til at kredse om Malthe Højholts målkompleks. Efter en flot aktion fra Melker Widell blev Helenius spillet fri. Uselvisk serverede han bolden for en helt åben Højholt, der i et splitsekund troede, han havde scoret sit første tællende seniormål for AaB. Det ødelagde linjedommeren dog ved at hæve flaget for offside. Altså stadig en målløs Malthe Højholt.

Noel Arnórsson fik sin officielle hjemmebanedebut for AaB. Foto: Henrik Bo

Så gik det straks nemmere for Melker Widell. Svenskeren har allerede leveret en pokalscoring i første runde, og mod VRI gjorde han sig skyldig i kampens femte scoring. Han var såmænd også tæt på at gøre det til 6-0 kort efter.

Et andet taktisk greb var at placere Tim Prica som venstre mand af de tre forreste. Herfra blev han flere gange farlig, og han var i flere sekvenser god til at involvere sig selv i spillet.

Tilbage til Malthe Højholts scoringskvaler. Det blev heller ikke i denne kamp, at han fik scoret. Han lod sig som en af fire AaB'ere udskifte efter lidt mere end en times spil.

Blandt afløserne var blandt andet Emmanuel Toku. Den senest ankomne AaB-spiller kom ind og viste, at der er fart i stængerne - helt som man på AaB's vegne kunne håbe. De små fikse træk og det skydeglade venstreben er også rejst med til Aalborg. Med andre ord ligner han den håbede forstærkning og måske en spiller, der relativt hurtigt kan komme ind og gøre gavn for AaB i divisionskampene.

Toku bidrog blandt andet til, at AaB formåede at trykke på igennem alle 90 minutter, hvilket i sig selv er en præstation på en aften med enorm niveauforskel på AaB og VRI.

Nu venter endnu en kamp i pokalturneringen, hvor man for AaB's vedkommende måske skal håbe på superligamodstand. I første omgang venter der en topkamp i 1. division mod Sønderjyske efter landskampspausen.