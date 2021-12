Analyse: Nordjysk fløj er et mønstereksempel på, at det danske kvindelandshold går en stor fremtid i møde

HÅNDBOLD: Det var en kæmpe forløsning for dansk kvindehåndbold, at otte års medaljetørke søndag blev brudt via den overbevisende sejr over Spanien i bronzekampen ved VM.

For især efter nederlaget i bronzekampen ved EM på hjemmebane for et år siden, kan man ikke bebrejde ledere og spillere omkring det danske kvindelandshold for at have tænkt, at der lå en forbandelse over holdet. Den er definitivt brudt nu, og det er der mange grunde til at glæde sig over. I mange år har der været talt om det store potentiale, holdet indeholder, og noget af det er blevet forløst i denne slutrunde.

Det danske hold har ikke ramt toppen endnu, men jeg tror på, at det her var et stort skridt mod toppen. I fredagens semifinale mod Frankrig var det marginalerne, der holdt det danske hold fra en finaleplads, men det gode er, at det danske hold råder over en spillergruppe, der har mange gode år i sig endnu.

Nordjyske Lærke Nolsøe er et af billederne på det, og hun er med til at sætte en tyk streg under, at det danske hold går en stor fremtid i møde. Hun er hverken i sin karrieres efterår eller på toppen lige nu. Hun er kun lige ved at bryde igennem på den internationale scene, og de spillere har det danske hold flere af.

Samtidig er der spillere, der har været med i mange år, men som stadig kan bidrage på den øverste hylde, som de også gør på deres klubhold. Jeg ser også kun det danske hold blive bredere, fordi man er lykkes med at bringe nogle unge spillere ind. De kommer til at drage nytte af den erfaring, så der er lagt et solidt fundament for fremtiden, men det er også vigtigt i en sport, hvor konkurrencen er hård i toppen.

Landstræner Jesper Jensen fortjener ros i den sammenhæng. Specielt defensivt har han skabt et hold, der er en del af den absolutte verdenselite, og nu er det ikke kun takket være dygtige målmænd.

Ved tidligere slutrunder har det primært været Sandra Toft, der individuelt tilhørte verdenseliten, men defensiven er nu blevet tilpasset til de spillere, der er til rådighed, og det har skabt et forsvar, som alle frygter. Samtidig har vi to meget dygtige målmænd, og det er opskriften på, at vi nu kan udfordre alle hold. Nu skal holdet så bide sig fast blandt de bedste i de næste slutrunder.