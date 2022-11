Analyse: Dansk succes ser langtidsholdbar ud

DANMARK:Det lykkedes ikke de danske håndboldkvinder at sætte kronen på et flot EM-værk ved at tage guldet, men det var marginaler, der i den sidste ende gjorde forskellen i finalen mod Norge.

Når den umiddelbare skuffelse har lagt sig, er der rigtig mange positive flueben at sætte ud for landstræner Jesper Jensen og de danske spillere.

Efter sidste års VM-bronzemedalje var det store spørgsmål på forhånd, om vi nu kunne betragte Danmark som en fast del af top-4 i verden. Der fik vi bekræftet, at vi kan, og som hold har de virkelig fundet noget stabilitet og kontinuitet, som lover godt for fremtiden.

Skulle man kigge på facetter, som med fordel kunne styrke de danske muligheder fremover, så jeg gerne, at der var endnu flere af de danske profiler, der over en hel turnering gjorde sig positivt bemærket i flere kampe i træk. Vi så eksempelvis en Anne Mette Hansen svinge meget i niveau under turneringen, og det var der flere andre navne, der gjorde.

Det positive er, at Danmark ikke i den umiddelbare fremtid står foran noget stort generationsskifte. Godt nok har vi mange spillere, der er omkring de 30 år, og også nogle stykker der er på den anden side, men de spiller altså stadig i topklubber rundt omkring i Europa.

Derfor er der intet, der tyder på, at Danmark skulle være dårligere stillet til VM i 2023 eller OL i 2024.

Kristina Jørgensen, Trine Østergaard og Kathrine Heindahl ligner også bærende spillere på det danske landshold i de kommende år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det danske hold har en spændende blanding af rutine og ungdom, og når det gælder sidstnævnte, så viste Emma Friis jo, at hun sin unge alder til trods er i stand til at toppræstere i de afgørende kampe. Og navne som Simone Pedersen og Michaela Møller forventer jeg vil steppe op ved de kommende slutrunder.

Samtidig sad flere skadede danske navne ude under EM, som må forventes at komme tilbage og styrke bredden yderligere.

Jeg glæder mig til at følge Jesper Jensens videre vej som landstræner for det her kuld af spillere og stoler i øvrigt fuldt og fast på, at han er den rigtige mand til at føre Danmark frem til succes ved de kommende slutrunder.

Spørgsmålet er så, om han på længere sigt har overskuddet til at blive ved med at dobbeltjobbe, for jeg ser også en træner, der i dagligdagen er rigtig meget på i Team Esbjerg. Det trækker store veksler på ham og hans familie, og der er formentlig en udløbsdato på, hvor længe han kan overskue to så store trænerposter på samme tid.