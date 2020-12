Analyse: Dansk udbytte mod Frankrig er nøglen til semifinalen

HÅNDBOLD:Efter en positiv dansk start på EM i kvindehåndbold står Danmark tirsdag aften ved en skillevej. Gruppefinalen mod Frankrig kommer i høj grad til at afgøre, om Jesper Jensens hold kan række ud efter en semifinale.

Får de point ud af opgøret i Boxen, er chancerne gode, mens det i tilfælde af et nederlag til franskmændene bliver sværere at nå videre til medaljekampene.

Det mest positive ved den danske indsats i de to første kampe mod Slovenien og Montenegro har været, at vi har fået etableret en god defensiv omkring Sandra Toft. Jeg føler mig tryg ved, at den også vil kunne holde Frankrig i skak i den etablerede del.

Til gengæld har Danmark et uforløst potentiale i kontraspillet, hvor effektiviteten skal skærpes for at øge de danske muligheder for at udfordre den franske defensiv.

Store krav til tempoet

Det franske midterforsvar ser meget stærkt og aggressivt ud, og det stiller store krav til tempoet i det danske angreb. Her har holdet heldigvis vist, at de kan spille på flere strenge, og stor ros til Jesper Jensen for at have sammensat en meget alsidig trup og for at have fået næsten alle i spil allerede tidligt i turneringen.

Jeg tror dog, at Danmark med fordel kan få et endnu større udbytte af stregspillerne, hvis de varierer deres position og også flyttes bredere ud i banen.

Hidtil har vores strege primært arbejdet for at dele modstanderens forsvar og skabe rum udad i banen til fløjene - og det med succes. Men det bliver langt sværere at praktisere mod de fysiske stærke franske spillere.

Jeg forventer en målfattig og meget tæt gruppefinale, når der kl. 20.30 fløjtes op i Boxen.