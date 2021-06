Analyse: Der er meget mere end DM-guld på spil for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Som om udsigten til at vinde det tredje danske mesterskab på stribe ikke er nok, har onsdagens tredje og afgørende DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg fået yderligere krydderi for Aalborg Håndbold.

Nordjyderne skrev håndboldhistorie i weekenden ved som det første danske klubhold at nå frem til Champions League-finalen, men til gengæld er klubben i fare for ikke at få adgang til næste sæsons udgave af Europas fineste klubturnering. Som udgangspunkt kan adgangsbilletten kun sikres ved en sejr onsdag aften, og den billet har nærmest større værdi end endnu et dansk mesterskab.

Aalborg Håndbold overgik alle forventninger ved at nå frem til Final4-stævnet allerede i denne sæson, men med ankomsten af blandt andre den islandske verdensstjerne Aron Pálmarsson er det meningen, at nordjyderne fra næste sæson så småt skal begynde at etablere sig som et af de hold, man for alvor regner med blandt den europæiske elite.

Derfor vil det selvfølgelig være et hårdt slag i mellemgulvet, hvis man i næste sæson må nøjes med at spille på europæisk håndbolds andenklasse i European League. For dansk håndbold er der heller ingen tvivl om, at Aalborg Håndbold vil være den mest egnede repræsentant til at spille med i Champions League. For mens Aalborg Håndbold ambitionsmæssigt går et gear op, ligner Bjerringbro-Silkeborg et hold, der går et gear ned.

Det er dog helt uden betydning onsdag aften, hvor det på forhånd tegner til at blive en helt lige duel om guldmedaljerne. 2750 tilskuere i ryggen og det faktum, at Aalborg Håndbold set over hele sæsonen har vist sig en smule stærkere giver måske nordjyderne favoritværdigheden, men den er meget spinkel.

For Bjerringbro-Silkeborg må det alt andet lige være en fordel, at man har kunnet holde en uges kampfri, mens Aalborg Håndbold i weekenden har brugt masser af ressoucer på at dyste mod Europas bedste håndboldhold. Midtjyderne fører også 3-2 i sæsonens indbyrdes regnskab, så Aalborg Håndbold får brug for topniveauet, hvis guldet skal hjem.