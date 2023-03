Analyse: Derfor har AaB været tvunget til at søge hjælp

AALBORG:Umiddelbart kan det godt give anledning til nervøse trækninger på AaB's vegne, at en pæn bid af superligaklubben nu kommer på tyske hænder. Sporene fra tilsvarende indtog i Jammerbugt FC og Næstved Boldklub skræmmer, men det er værd at understrege, at den investorgruppe, der nu overtager 20 procent af AaB, ser ud til at være af en helt anden faglig kaliber.

Navne som Thomas Hitzlsperger og Bernhard Peters er blandt de tungere drenge i tysk fodbold, og en due diligence-proces på mere end et halvt år vidner i hvert fald om en vis grad af seriøsitet. Tyskerne ser på papiret ud til at kunne bibringe et stort netværk og en pæn portion fodboldviden - ikke mindst om talentudvikling - til Hornevej, og det er tiltrængt. Man behøver bare at kaste et blik på superligatabellen, for at vide, at den er helt gal.

Den sportslige strategi, der er blevet sat af bestyrelsen og ikke mindst forhenværende sportschef Inge André Olsen, har slået fejl, og det kan nu aflæses sort på hvidt i form af en sidsteplads og dermed en truende nedrykning fra landets bedste fodboldrække.

Sportslig deroute

Man har i de senere år ikke formået at udvikle førsteholdets niveau og heller ikke i tilstrækkelig grad de enkelte spillere, så der kunne tjenes penge nok på salg. Det ene underskud har afløst det andet, og likviditeten er begyndt at se tyndbenet ud. Uden en sugardaddy i baghånden til at betale for festen, havde AaB kurs mod en sportslig deroute, der var svær at overskue.

Nu kommer der noget knowhow og minimum 45 millioner kroner ind i klubben i forbindelse med en snarlig aktieemission. De penge kan forhåbentlig give Nordjyllands fodboldstolthed en hårdt tiltrængt adrenalinindsprøjtning, og i tilfælde af nedrykning til 1. division bidrager det også til at øge chancen for en hurtig tilbagevenden til Superligaen.

Det ligger i kortene, at den tyske investorgruppe ad åre kommer til at få aktiemajoriten i AaB, men der er lagt op til, at de allerede nu får et stort ansvar for udarbejdelsen af den sportslige strategi for fremtiden.

Det gør helt sikkert ondt i mange fodboldhjerter, hvis magten over AaB i stor grad forsvinder fra nordjyske hænder, men alternativet havde i mine øjne været, at man risikerede at blive sat helt udenfor døren i dansk topfodbold. Ikke bare for en sæson - men i mange år fremover.

Altid en risiko

Der vil dog altid være en risiko ved at lade nogen uden umiddelbar kendskab til Superligaen og dansk kultur overtage en stor del af den sportslige ledelse i en klub. For ikke alt kan overføres 1:1 fra ét land til et andet. Det kræver stadig nogle store lyttelapper og en stor portion ydmyghed og omstillingsparathed, hvis der ikke skal opstå kurrer på tråden, når der rykker en ny pige ind i klassen. Det har man tidligere set talrige skræmme-eksempler på. Så hvis der til sommer står 12 brasilienere for at prøvetræne på Hornevej, så æder jeg mine ord igen.

Tiden må i det hele taget vise, om AaB's nye tyske investorer også besidder den portion fornuft og menneskekendskab, der er nødvendig, hvis samarbejdet skal blive en succes. Jeg kan bare konstatere, at potentialet er der.