Analyse: Derfor kan Aalborg også uden Mikkel Hansen

AALBORG:En skade og siden en sygemelding med stress har på ubestemt tid sat Mikkel Hansen uden for indflydelse hos Aalborg Håndbold, og selvom stjernens fravær er en svækkelse af aalborgensernes mandskab, har de med weekendens sejr over GOG og torsdagens stilsikre gevinst mod Pick Szeged vist, at det er et afsavn, de sagtens kan absorbere.

På den måde er det lidt held i uheld, at Mikkel Hansen endnu ikke er blevet 100 procent integreret i angrebsspillet med sine nye holdkammerater og også har siddet en del på bænken i efteråret. De øvrigt er vant til at tage ansvar, og det har de gjort uden at blinke.

Henrik Møllgaard fortsatte mod Pick Szeged sit stærke forsvarsspil og styrede en bomstærk aalborgensisk defensiv, der havde helt styr på ungarerne. Det gav grobund for en masse hurtige kontraløb, hvor både Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen viste stor træfsikkerhed.

Mikael Aggefors doserede sine redninger, men den svenske keeper overstrålede klart sine ungarske kolleger. Foto: Bente Poder

Godt nok havde Mikael Aggefors kun én redning i kampens første 23 minutter, men det gjorde ikke alverden, for de ungarske keepere tog heller ikke med hænder. Og efter pausen gjorde Aggefors den nødvendige forskel med en håndfuld gode redninger, da Pick Szegeds sejrsdrømme blev kvalt.

I angrebsspillet lykkedes Aron Palmarsson ikke specielt godt med sine aktioner og fulgte ikke op på storspillet mod GOG. Men heldigvis for aalborgenserne kan de fodre svin med spilstyrere, og så viste Felix Claar i stedet klassen.

Også hans svenske kollega Lukas Sandell satte sig igennem i torsdagens opgør, og det var tre scoringer på stribe fra højrebacken, der i slutningen af første halvleg skabte luft på måltavlen, så holdet kunne gå til pause foran 15-11. Siden øgede de forspringet i starten af anden halvleg, og så tabte Pick Szeged hurtigt modet.

Aalborg Håndbold - Pick Szeged 33-27 (15-11) Håndbold, Champions League, gruppespil

Stillinger undervejs: 2-2, 5-5, 6-8, 11-9, 15-11 (pausestilling), 18-13, 21-16, 25-19, 28-22

Mål, Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 8, Lukas Sandell 5, Kristian Bjørnsen 5, Felix Claar 5, Mads Hoxer 3, René Antonsen 2, Victor Kløve 1, Aron Pálmarsson 1, Henrik Møllgaard 1, Andreas Væver 1, Jesper Nielsen 1

Topscorer, Pick Szeged: Sebastian Frimmel 7

Udvisninger: Aalborg Håndbold 4, Pick Szeged 4

Tilskuere: 4685 VIS MERE

Torsdagens sejr falder på et tørt europæisk sted for Aalborg Håndbold, der efter seks CL-nederlag i træk omsider fik smagt sejrens sødme. Den sender dem forbi ungarerne og op på femtepladsen i deres pulje. Det avancement gør en kæmpe forskel, når det handler om modstanderkaliberen i en 1/8-finale - eksemplificeret ved, at Magdeburg kan blive skiftet ud med Dinamo Bukarest.

Aalborg Håndbold mod Pick Szeged