Analyse: Derfor var Mikkel Hansen så god i VM-premieren

MALMØ:Med 10 scoringer og status som topscorer fik Mikkel Hansen en fremragende start på VM-slutrunden, da Danmark fredag aften vandt åbningskampen mod Belgien med 43-28.

Hvis der var nogen tvivl om, hvorvidt Aalborg Håndbolds stjerne var på toppen til denne slutrunde, så kan den godt forstumme nu. Han var god både som afslutter og assistmager, og det skyldes i mine øjne det hurtige spil, som specielt Mathias Gidsel og Simon Pytlick var og er gode til at iscenesætte.

Det høje tempo skaber gode betingelser for, at Mikkel Hansen kan stråle. Hans spidskompetence er overblik og afleveringer i verdensklasse, og han er bedst, når han får bolden i fart og derefter kan vurdere, om han selv skal tage skuddet eller iscenesætte en holdkammerat. Han er mindre god, når han selv skal skabe farten eller skal skabe overtallet ved at vinde en duel og trække en mand til sig.

Nogle vil måske påpege, at Belgien var en svag modstander, og at det derfor var let at se god ud, men det ændrer ikke mit syn på, at sådanne kampe kan være svære at spille. Hvis man skulle købe den antagelse, at Mikkel Hansen var dårligt kørende, så tror jeg ikke, at han var lykkedes i den grad, som han rent faktisk gjorde fredag aften. Der var jo ingen slinger i valsen, hvis man ser bort fra et enkelt brændt straffekast.

Bedømt på VM-premieren er Mikkel Hansen stadig et kæmpe aktiv for det danske landshold. Foto: Andreas Hillergren/Tt News/Reuters/Ritzau Scanpix

Både Mikkel og det danske landshold ser bare generelt ud til at være klar til opgaven, og alle ved, at et landshold og spillerne derpå bliver bedre i takt med, at en slutrunde skrider frem. Så jeg tror, det er meget mere i vente.

Eneste lille dråbe malurt i bægeret på baggrund af åbningskampen skulle være, at Danmark lukkede for mange mål ind. Der er i hvert fald plads til fremgang på forsvarsdelen på ydersiden af de danske backer, og jeg var heller ikke overbevist af det danske holds evne til at lægge et reelt pres på Belgiens 7-mod-6-spil.

Netop på forsvarsdelen plejer Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard at trække et stort læs ved slutrunderne, men han kom slet ikke i kamp fredag. Det tror jeg dog ikke, at der er noget alarmerende i - set med Møllgaards briller. Han skal nok komme i kamp - formentlig allerede søndag aften mod Bahrain - og er i øvrigt ikke en mand, der behøver et langt indløb for at blive spillet ind i en turnering.

Det tredje Aalborg-ben i den danske trup, Mads Hoxer, var oversidder mod Belgien, men ham tror jeg også, at vi får se søndag aften. Formentlig i stedet for Lasse Møller.