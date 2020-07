Analyse: Derfor vinder AaB pokalfinalen

FODBOLD:Før den meget omtalte trænerrokade og fredagens 4-1-sejr ude over AGF havde det måske krævet lidt kreativitet at argumentere for, hvorfor AaB med sikkerhed vinder onsdagens pokalfinale på Blue Water Arena.

Men nu blæser der nye vinde over Limfjorden. Tilførslen af Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen som assistenttrænere har haft en synlig effekt. Humøret på træningsbanen er løftet, og det var også tydeligt, at der kom mere energi fra bænken under kampen mod AGF.

Det forplantede sig til spillerne, der igen fremstod som en enhed, der var klar til at dø med støvlerne på. En indstilling, der også er nødvendig, når man skal op mod et hold som SønderjyskE, der netop har kollektivet og indstillingen som sin største styrke.

Til AaB's fordel tæller også timingen i forhold til skader. Profiler som Rasmus Thelander (pokalhelt i 2014 med to mål) og midtbanespilleren Magnus Christensen er blevet deres skavanker kvit, så AaB nu helt har tømt lazarettet op til pokalfinalen. Desuden er Kasper Kusk tilbage i fulde omdrejninger, efter at kærestens problematiske fødsel er vel overstået.

Et andet fokus i SønderjyskE

Alene ud fra de to finaleholds præstationer i Superligaens grundspil ser man, hvorfor AaB bør vinde den finale. Aalborgenserne samlede 11 point mere end SønderjyskE og fik fire ud af seks mulige point i de to indbyrdes opgør.

SønderjyskE har i det hele taget haft en skuffende sæson, og derfor er fokus i denne tid også næsten udelukkende på overlevelse. Derimod har sigtekornet hos AaB hele tiden været pokalfinalen, fordi de ikke kan nå det store i mesterskabsspillet.

Man bliver også nødt til at fremhæve Lucas Andersen, som en unik spiller, der alene kan afgøre fodboldkampe. Den form for x-faktor har SønderjyskE bare ikke.

Endelig er der erfaringen, der også tæller til AaB's fordel. En håndfuld spillere i truppen har før vundet en pokalfinale - og endnu flere, hvis man også tæller staben med. Det kan Glen Riddersholms udvalgte ikke matche.