Analyse: Det bliver afgørende i VM-finalen

HÅNDBOLD:Det var den vel bedste præstation siden verdensmesterskabet på hjemmebane i 2019, som de danske håndboldherrer leverede, da Spanien fredag blev nedlagt i VM-semifinalen i Egypten.

Det var en kæmpe præstation lige fra bænk til bane på et dansk hold, der formåede at sætte dagsordnen. Både taktisk og i forhold til hastigheden i spillet formåede danskerne at løse det spanske forsvar, der ellers har voldt så mange hold problemer.

Landstræner Nikolaj Jacobsen fik ris for nogle af sine valg og en timeout i kvartfinalen mod Egpyten, og så skal han selvfølgelig også have ros for, at Danmark var rigtig godt forberedte mod Spanien. Om han decideret havde gemt Morten Olsen og syv-mod-seks-spillet til mødet med spanierne, får vi aldrig svar på, men det var i hvert fald et godt våben mod netop den modstander.

Trods den imponerende præstation synes jeg, at det er svært at tale om en favorit i finalen mod Sverige. Der var ikke mange, der havde forventet, at Sverige ville komme så langt, men det er ikke hvem som helst, de har slået undervejs. De er ikke i finalen på grund af held og tilfældigheder, men fordi de har fået forløst et potentiale hurtigere end forventet, og det skal man have respekt for og tage alvorligt. Jeg bliver ikke overrasket, hvis det bliver en jævnbyrdig affære.

Sverige har en uhyre kompetent defensiv, og med Andreas Palicka i målet har man især været rigtig gode på langskud. Målmanden står med en redningsprocent på 58 på langskud, og Danmark har reelt kun Mikkel Hansen som langskytte. Han var godt skydende mod Spanien, og det skal han være igen, hvis Danmark skal få løsnet op for den kompakte svenske defensiv.

I alt er det dog en kæmpe præstation, at Danmark nu står og kan vinde VM for anden gang i træk. En ting er at blive verdensmester en gang, men det er noget helt andet at kunne gøre det hele igen særligt i betragtning af skuffelsen ved EM sidste år. Det danske hold må alt andet lige have været noget ramt på selvtilliden efter den slutrunde og har på grund af corona endda haft få samlingsdage til at bearbejde den oplevelse.

Med nordjysk perspektiv er det uanset vinder dog værd at kippe med flaget over, at Aalborg Håndbold kan have hele seks spillere med i finale. Det er al anerkendelse værd.