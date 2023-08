Analyse: Det minder lidt om de gode gamle dage i Hobro

Det er næsten blasfemisk at begynde at sammenligne dagens Hobro-mandskab med det hold, der i efteråret 2014 bjergtog fodbold-Danmark med sin friske og anderledes måde at entrere Superligaen på. Det er nu alligevel værd at drage visse paralleller.

Dengang hed profilerne blandt andet Mads Justesen, Quincy Antipas og Martin Thomsen, mens træner Jonas Dal stod på sidelinjen og var garant for teambuilding og fællesskab.

I dag er Martin Thomsen træner i Hobro, og profilerne hedder... Ja hvad hedder de egentlig? Der er ikke en eller flere spillere, der ultimativt skiller sig ud som den altafgørende stjerne på holdet. Der er mange, der byder ind. Det er lige fra rutinerede Simon Jakobsen, der stadig clearer indlæg som få andre i dette land, til unge Villads Rasmussen, som kommer ind fra bænken og leverer en kampafgørende præstation i udekampen mod HB Køge.

Hvis jeg var Villads Rasmussen, ville jeg i den grad forvente, at jeg starter inde mod AaB, men der er ingen sure miner. Der er sikkert utilfredshed med at starte ude. Det må vi næsten håbe, for Villads Rasmussen har spillet blændende i sæsonstarten.

Hobro har fået kampafgørende kvalitet at sætte ind fra bænken. Det er helt nye tider, og det er et af de stærkeste vidnesbyrd om, at holdet har udviklet sig positivt. For blot et år siden var det nogle gange en kæmpe hæmsko, når der skulle skiftes, fordi det i bedste fald bevarede status quo på banen.

I forhold til at drage sammenligninger med de fantastiske dage tilbage i 2014, så vil jeg skynde mig at sige, at jeg ikke tror Hobro rykker op i denne sæson, men det vigtigste er, at man har skabt noget, der kan blive spændende - endda meget spændende - på sigt.

Efter 2-0-sejren i Køge var en realitet gik spillerne ind og sang sejrssang, og efterfølgende traskede de ud på banen igen, hvor de samlede sig i en stor klump omkring udskiftningsboksen. Lars Justesen måtte hen og skubbe på for at få spillerne ind i bad, så man kunne komme vest over. Pointen med den observation er, at det er meget tydeligt, at truppen rent socialt fungerer vanvittigt godt.

Det må være en hver træners drøm, at spillerne klikker på og udenfor banen, for det er om noget det bedste rygstød for sportslig succes. Når Muamer Brajanac siger, at han ikke har travlt med at komme væk, så er det også en klar indikation på, at han har det godt.

AaB's Nicklas Helenius sagde op til sæsonen, at det var dejligt at se, hvordan alle i AaB havde et ønske om at spille hinanden gode inde på banen.

Det må om noget også være tilfældet i Hobro. Her er det holdet foran sig selv, og den korpsånd får man brug for i de kommende kampe, når AaB, Sønderjyske, AC Horsens og FC Helsingør venter. Hvis det bliver til fire point i de fire kampe, så ligner Hobro for alvor et seriøst top seks-bud.