Analyse: Det skal man forvente af Danmark ved VM

HÅNDBOLD:Fredag aften går det løs for det danske herrelandshold ved VM, når Bahrain venter i åbningskampen, men hidtil har det for danskerne handlet mest om det, der er sket udenfor banen.

Fra den danske lejr har vi hørt kritik af, at de egyptiske arrangører ikke har formået at lave en tilstrækkelig tæt coronaboble, og man forstår danskernes undren.

Man har erfaringerne fra kvindernes EM i december at læne sig op ad, og selv om det var i det europæiske håndboldforbunds regi, er det overraskende, at det internationale håndboldforbund ikke har har haft producerne klar på førstedagen. Om det er et spørgsmål om kultur eller logistik, er jeg for langt fra det til at kunne vurdere, men det må undre, at man ikke har været bedre til at skabe den boble, for den er en absolut betingelse for, at VM kan afvikles.

Fra et sportsligt perspektiv kan danskerne dog imødse en stille og rolig start. I det indledende puljespil venter der udover fredagens møde med Bahrain kampe mod Argentina og DR Congo, og det må siges at være en helt klassisk start på en VM-slutrunde. Fårene skal skilles fra bukkene, inden turneringen for alvor begynder, og det er selvfølgelig ikke blevet mindre udtalt af, at der nu er 32 hold med til VM.

For Danmark er det dog på ingen måde nogen ulempe, at man har muligheden for at spille sig varm. I kraft af coronasituationen har landsholdet ikke været samlet meget det seneste år, og derfor er de første kampe også en belejlig mulighed for at få spillet flere minutter i de kæder, man ønsker at satse på.

Derfor tror jeg som udgangspunkt heller ikke på, at landstræner Nikolaj Jacobsen de overkommelige modstandere til trods kommer til at spille specielt bredt i de første kampe. For selv om Danmark kommer til Egypten som forsvarende verdensmestre, er der en skuffelse fra sidste års EM, der skal vaskes væk så hurtigt som muligt.

Ved EM lærte vi, at det danske hold godt kan blive udfordret mentalt, og jeg tror, at man vil gøre meget for ikke at komme i en lignende situation ved at få et dårligt resultat i de første kampe. Det er vigtigt hurtigt at finde frem til en opstilling, man kan stole på og få etableret det forsvar, som bliver helt afgørende for, om VM bliver en dansk succes eller ej.

I forhold til fredagens åbningskamp er det også vigtigt at huske, at Bahrain ikke er et hold, som danskerne uden videre bare tværer ud. Det sidste indbyrdes møde vandt danskerne kun med fire mål, og i ungdomslandsholdsregi er Danmark endda blevet besejret af Bahrain. Det er en interessant kamp med al den usikkerhed, der altid er omkring en åbningskamp, men det er selvfølgelig stadig en kamp, som danskerne bør sætte sig på.

På den længere bane er danskernes officielle målsætning at nå frem til kvartfinalerne, men så har man i mine øjne også sat barren for lavt. Den er mere end noget andet nok også et udtryk for, at den er et delmål. Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark har et mål om at komme langt i turneringen, og for at nå dertil skal man som minimum frem til kvartfinalerne.

En kvartfinale kan byde på besværlige modstandere som Egypten og Slovenien, men jeg ser Danmark som et hold, der som minimum skal sigte efter medaljekampe og dermed en semifinale. Det er svært at forlange mindre af de forsvarende verdensmestre.