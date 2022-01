Analyse: Det tegner lyst for dansk håndbold efter EM-bronze

HÅNDBOLD:Først og fremmest skal der lyde et stort tillykke til det danske herrelandshold, der med søndagens sejr efter forlænget spilletid over Frankrig fik bronzemedaljer med hjem fra EM. Vi har talt så meget om den store bredde på det danske hold, og den fik vi at se søndag, hvor den blev udslagsgivende for sejren.

Mange havde måske forventet, at Danmark kom hjem fra Ungarn med metal af en endnu finere karat, men det er jo konsekvensen af, at holdet i mange år har leget med i den absolutte top. Bredden blandt de bedste hold i europæisk herrehåndbold er dog så stor, at det ofte er de små marginaler, der afgør tingene, og derfor skulle Danmark ikke spille finale søndag.

Overordnet set mener jeg dog, at Danmark har præsteret rigtig flot. Vi har fået set, at holdet er meget mere end bare Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Niklas Landin.

Vi har et landshold med mange våben og står godt stillet forud for det generationsskifte, der vil komme på et tidspunkt. Der er folk klar til at tage over, når eksempelvis Niklas Landin og Mikkel Hansen ikke længere vil blive prioritet i samme grad.

Det er også værd at lette på hatten for et par af de nordjyske islæt på det danske hold. Den tidligere Aalborg-spiller Magnus Saugstrup har spillet en fremragende turnering. Han har slidt og slæbt og så også ud til at være lidt flad til sidst, men hans betydning for det danske hold har også været kæmpe stor i begge ender af banen.

Efter søndagens bronzekamp synes jeg også, at det er værd at fremhæve Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard. Han har måske ikke set lige stabil ud gennem hele turneringen, men mod Frankrig var han med til at binde forsvaret godt sammen. Han dækkede rigtig godt op og fik fundet den perfekte højde i sit forsvarsspil, efter at han ellers har været lidt udfordret i den del af spillet. Det var så afgjort en af Møllgaards bedre kampe.

Slutteligt er det værd at glæde sig over, at det sportslige blev hovedfokus under EM på trods af coronavirus. Den har haft konsekvenser for mange spillere, men som tilskuer har jeg set mange gode kampe, og det er værd at rose alle nationer for det, for nemt har det helt sikkert ikke været.